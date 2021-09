Twentse zonneauto arriveert in Marokko: "We gaan vol voor de winst"

De zonneauto van Solar Team Twente is aangekomen in Marokko. De studenten van Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zwaaiden de auto op 15 september in Enschede uit, waar het voertuig op de vrachtwagen werd geladen voor de reis naar Casablanca. Het team staat op 25 oktober in Agadir aan de start van de Solar Challenge Morocco.

Achttien studenten werkten ruim een jaar aan de bouw van de nieuwe zonneauto. Zowel het ontwerp als de productie zijn volledig door het team zelf gedaan. De studenten werkten soms meer dan tachtig uur per week om alles op tijd af te hebben. Het transport van de zonneauto was een spannend moment voor het team. Door onvoorziene vertragingen kwam de lading later aan dan verwacht, waardoor het team nog wat langer in spanning moest afwachten.

"Het was een fantastisch moment toen de auto aankwam in Marokko", zegt teamlid Maurice Jansen, die zelf meeging in de vrachtwagen. "We werden groots onthaald door de teamleden die al in Marokko zaten." Verschillende transportbedrijven hebben het team ondersteund om het transport zo goed mogelijk te organiseren.

Laatste voorbereidingen

Het studententeam richt zich de komende weken volledig op de race in Marokko, die een alternatief is voor het afgelaste wereldkampioenschap in Australië. De zonneauto moet nog enkele testen doorstaan. Judith Tel is strateeg van het team: "We gaan in Marokko nog een paar testen uitvoeren om te kijken of de auto presteert als verwacht. Ook kijken we hoe de auto en de coureurs reageren op het Marokkaanse klimaat. De resultaten zullen veel invloed hebben op onze strategie voor de race".

Het team heeft ook nog enkele verkenningstochten gepland. Teamleden verkennen daarbij de route van de race in normale auto’s, zodat zij weten wat hen te wachten staat. Het is voor het eerst dat een grootschalige Solar Challenge in Marokko wordt gereden, dus de teams kunnen niet bouwen op eerdere ervaringen, wat voorheen met de race in Australië wel het geval was.

Ruim 2.500 kilometer

De Solar Challenge Morocco is een race van ruim 2.500 kilometer, die verreden wordt in vijf etappes, verspreid over vijf dagen. De auto's mogen daarbij alleen gebruik van maken van zonne-energie. De race start en eindigt in havenstad Agadir en voert vooral door het zuidelijk deel van Marokko, aan de voet van het Atlasgebergte en de rand van de Sahara.

Het team dat de totale afstand het snelst aflegt, wint. De opzet verschilt daarmee van de race in Australië. In de World Solar Challenge (3.000 kilometer) starten de teams op het punt waar ze de voorgaande dag eindigden. In Marokko zijn er etappes met een vaste start en finish. Het concept is vergelijkbaar met de Dakar Rally. Teams uit Groningen, Delft en Leuven nemen ook deel aan de race. “We gaan vol voor de winst”, aldus raceleider Thomas Jansink.