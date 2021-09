Koninklijk bezoek voor boeren in Sint Jansklooster en Zwartsluis: Willem-Alexander in de stal

Eerst kreeg de koning een rondleiding bij landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster. Daar sprak hij met verschillende betrokkenen, boeren en natuurorganisaties, gemeente en provincie over het vinden van een balans tussen rendabele landbouw en natuurherstel. De Koning wilde graag weten hoe een boerenbedrijf zich verhoudt met het naastgelegen Natura 2000-gebied.

Koning Willem-Alexander op bezoek in de Kop van Overijssel (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

"Dat is inderdaad soms lastig", legde Harm Slot uit. "We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar moeten het wel met elkaar zien te regelen. Langdurige samenwerking is daarbij van belang." Gidion Kok, coördinator bij Natuurmonumenten: "Boeren naast een Natura 2000-gebied is inderdaad erg complex. Polarisatie ligt op de loer. Er zijn wel degelijk kansen, maar dan moet je wel perspectief bieden voor een langere tijd. De natuur heeft de boer nodig en andersom ook, maar alleen kan de boer het niet. Daar moet je wel wat tegenoverstellen."

Zwartsluis

Willem-Alexander ging ook op bezoek bij landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis. De familie Spans vertelde daar hoe zij de transitie van gangbare landbouw naar biologische landbouw hebben aangepakt en hoe ze met zaalverhuur hun ondernemerschap verder hebben ontwikkeld. "We zien deze aanvulling als kers op de taart voor ons inkomen, wij krijgen als biologische boeren een hogere prijs voor onze biologische producten, pachten gronden van natuurorganisaties tegen een lagere prijs vanwege weidevogelbeheer en hebben subsidies."

Einde werkbezoek koning aan familie Spans (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

De koning sloot het bezoek af met nog een gesprek aan tafel met verschillende organisaties. Daarbij ging het vooral over de zo broodnodige samenwerking tussen alle partijen in een gebied en dat dat inderdaad niet altijd makkelijk is. Maar dat in de Kop van Overijssel het eigenlijk best goed gaat.

Leanne Spans, de boerin van Weidevol, gaf aan dat zij al 23 jaar getrouwd is met haar Hermen en dat er, sinds zij met hem 'loopt', al onzekerheid is over boeren met en naast natuur. Dat dit voor heel veel gezinnen wel zwaar is. Zij hebben in de Wieden Weerribben de kans gekregen om de omschakeling naar biologisch te maken. "Boeren willen wel heel veel, maar er ligt zoveel op hun bordje, daar heb je echt elkaar voor nodig."

Toekomstperspectief

'Samenwerking, toekomstperspectief en lange-termijn politiek, op die manier zijn er kansen genoeg om te boeren met en naast natuur', zeiden de aanwezigen. De koning gaf aan vooral te willen luisteren naar de verhalen en ervaringen. Het was een informeel werkbezoek waarbij iedereen de kans kreeg zijn zegje te doen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de koning in onze provincie was. Eerder deze maand bracht hij samen met Koningin Máxima een bezoek aan Deventer, Heeten en Olst-Wijhe.