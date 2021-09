Inzet bijzonder blusvoertuig van Lelystad helpt, brand Kampen onder controle

De grote brand bij recyclingbedrijf Hoeben Metalen op industrieterrein Haatlandhaven in Kampen is onder controle. De inzet van een gespecialiseerd blusvoertuig van Lelystad Airport, een zogenoemde crashtender, heeft daartoe sterk bijgedragen.

Met de speciale bluswagen, die normaliter wordt ingezet bij vliegtuigcrashes, kan met veel geweld een grote hoeveelheid water over de vuurzee worden gegoten. De plens bluswater maakte in ieder geval een einde aan de enorme rookwolken, die met name op het Kampereiland veel overlast veroorzaakte.

Crashtender maakt verschil

Het was de eerste keer dat de crashtender bij een brand in Overijssel actief was. "Het voertuig heeft zeker het verschil gemaakt bij het onder controle krijgen van het vuur en de rook. Inmiddels is de brand meester", aldus woordvoerster Diana Inkelaar van Veiligheidsregio IJsselland. Zij geeft aan dat er nog steeds een lang traject van nablussen nodig is. Inmiddels wordt met een drone onderzoek gedaan naar de brand.

Opvanglocatie

Voor bewoners met klachten over rook en stank was tijdelijk een opvanglocatie op de jachthaven aan de Frieseweg ingericht. Omwonenden die in de rook zaten, maar nu niet meer, krijgen van de Veiligheidsregio het advies de woning te luchten. "Ramen en deuren open, het mag weer."

Vragen GroenLinks Overijssel

Voor Statenlid Robert Jansen van GroenLinks is de reeks branden bij recyclingbedrijven in Kampen aanleiding om kritische vragen te stellen in de Provinciale Staten van Overijssel. Hij wil weten wat de oorzaak is van deze brand, wat de gezondheidsrisico's zijn en of er schade is toegebracht aan het natuurgebied langs de IJssel. Ook wil hij weten wat de bevindingen zijn van de toezichthouders die het bedrijf bezochten en wat daarmee is gedaan.