OM wil ruim een miljoen euro criminele winst afpakken van 'Nieuwstraatkwartier-bende'

De grote actie van politie en justitie in Nieuwstraatkwartier (2018) (Foto: RTV Oost)

De mannen achter de Almelose 'Nieuwstraatkwartier-bende' maakten met de teelt van hennep meer dan een miljoen euro winst. Dat geld wil het Openbaar Ministerie nu via de 'plukze-wetgeving' afpakken van zeven veroordeelde bendeleden.

Dat werd vandaag tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Almelo bekend. Als het aan de officier van justitie ligt betaalt de tot vijf jaar cel veroordeelde Serdal T. (42) het grootste deel terug, 498.900 euro euro. Zijn jongere broers (33 en 37) zouden ieder 101.820 euro onterecht verkregen criminele winst moeten terugbetalen. Ook een 40-jarige buurtbewoner zou 101.820 euro moeten aftikken.

De rechterhand van bendeleider Serdal, een 41-jarige Almeloër die de hennepplantages opzette en onderhield, zou ruim twee ton hebben buitgemaakt. Dat geld wil het OM ook afnemen. Twee beheerders van de veertien kwekerijen verdienden aanzienlijk minder, de officier van justitie wil van hen respectievelijk 3.000 en 7.000 euro afpakken.

Veertig verdachten

De Nieuwstraatkwartier-bende werd in 2018 na een lang en uitgebreid onderzoek opgerold. In de wijk, maar ook in bijvoorbeeld het Belgische Mol, werden veertien hennepkwekerijen aangetroffen. Bij elkaar werden zo'n veertig verdachten aangehouden.

De zeven kaderleden van de drugsbende zijn in hoger beroep gegaan tegen hun veroordeling. Als het aan hun advocaten ligt wacht de rechtbank in Almelo op de afhandeling van dat beroep voordat er een beslissing wordt genomen over de criminele winsten.

De rechtbank Almelo maakt over twee weken bekend of er inderdaad gewacht wordt of niet.