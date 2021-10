Bökkers over het belang van streektaal: "Nedersaksisch is een prachtige taal"

Hij las op zijn veertiende al boeken over het Nedersaksisch, over de geschiedenis van taal. "Mensen vinden het leuk dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt door in de muziek te gaan. Maar dat is helemaal niet zo. Ik wist al snel dat muziek mijn beroep zou worden, Nedersaksisch is mijn hobby. Machtig mooi vind ik dat."

Hendrik Jan Bökkers, 'zeg maar gewoon Bökkers hoor', heeft net opgetreden bij de Grenslandconferentie in Enschede. Die conferentie staat in het teken van de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Dit jaar wordt onder meer samengewerkt aan de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en corona in de grensregio.

'Ambassadeur van die taal'

"Dat is dus een van de positieve consequenties van het zingen in het Nedersaksisch", legt Bökkers uit. "Onbedoeld ben ik zo'n beetje de ambassadeur van die taal geworden en dan krijg je dus een uitnodiging uit die hoek. Ik heb daar het lied Noabers gezongen."

De Sallander kan oeverloos over streektaal en dialect praten. "Het is vanzelfsprekend dat we in die taal zingen. Net als het Fries heeft het Nedersaksisch dezelfde status als het Nederlands. Zoals de Stones in het Engels zingen, zingen wij in het Nedersaksisch. Hoe logisch wil je het hebben? Wij kunnen ook wel in het Engels gaan zingen, maar dan word je zo'n dertien-in-een-dozijnband. Nu onderscheiden we ons wel degelijk van de anderen."

'Praat eens normaal'

Ook in het Duitse grensgebied wordt Nedersaksisch gesproken. Bökkers zou het een goede zaak vinden als het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio zich in dit geval meer zou inzetten. "Vroeger werd je als dom weggezet als je in dialect praatte. 'Praat eens normaal', kreeg je dan te horen. Dat is gelukkig al een stuk minder, maar het kan nog beter."

Was de Grenslandconferentie gisteren in Enschede, vandaag wordt in Oldenzaal de Streektaalconferentie gehouden. Bökkers: "Natuurlijk is het goed dat dit soort zaken opgezet worden. Je kunt er niet genoeg aandacht aan geven. Buitenstaanders denken misschien dat het niks voorstelt, maar stel dat ze besluiten om bijvoorbeeld plaatsnaamborden ook de Nedersaksische naam mee te geven, dan gaat men toch denken: oh, het is dus best wel belangrijk."