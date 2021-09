FC Twente zonder Troupée en Pleguezuelo naar Groningen

Jarige Ron Jans keert terug in Groningen: "Maar we krijgen het niet cadeau"

FC Twente moet het in de uitwedstrijd tegen FC Groningen opnieuw stellen zonder Giovanni Troupée. De rechtervleugelverdediger sluit na de interlandbreak pas weer aan bij de ploeg van trainer Ron Jans. Ook Julio Pleguezuelo moet het duel missen. De Spanjaard is geblesseerd na de wedstrijd met de reserves van afgelopen maandag. Daartegenover staat wel de terugkeer van Jayden Oosterwolde.

De linksback stond niet aan de aftrap tegen sc Heerenveen. Of de talentvolle verdediger nu wel terugkeert in de basis, is ongewis. Jans hield namelijk de kaarten tegen de borst. "Ik heb op mijn 63e (gisteren was Jans jarig, red.) mij voorgenomen om op dat vlak helemaal niets weg te geven", glimlacht de oefenmeester. Het is wel logisch dat Luca Everink weer de plek van Troupée invult.

De Oosttribune

De wedstrijd tegen FC Groningen is morgenavond live te beluisteren vanaf De Oosttribune. De wedstrijd in De Euroborg begint om 20.00 uur. FC Twente presteert over het algemeen uitstekend in het Hoge Noorden. FC Twente is de ploeg die het minst tegen een nederlaag opliep in De Euroborg (minimaal drie keer in actie, red.) in de afgelopen veertien jaar.