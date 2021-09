Onno van Veldhuizen nu echt klaar als burgemeester van Enschede

Daarbij kwamen bestuurders uit Nederland en Noordrijn-Westfalen bij elkaar om de voortgang te bespreken en afspraken te maken voor het komende jaar. Een belangrijk onderwerp tijdens de besprekingen vormde de evaluatie van de coronamaatregelen aan beide zijden van de grens.

'Grenzen uitgummen'

"De grens tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen was een van de twee grenzen in het gehele Schengengebied waar de grens gedurende de hele crisis open is gebleven", aldus Van Veldhuizen. "Dat was belangrijk voor werkgevers en werknemers aan beide zijden van de grens. Bovendien hebben Duitse ziekenhuizen Nederlandse coronapatiënten opgenomen toen wij IC-bedden tekortkwamen. Een mooi voorbeeld dat klip en klaar laat zien hoe belangrijk het is om de grenzen uit te gummen."

Een van de laatste handelingen van Van Veldhuizen was het ondertekenen van het partnerschapsverdrag tussen Enschede en Münster, vorige week. Volgens de vertrekkend burgemeester zijn beide steden naar elkaar toegegroeid en lopen ze daarmee voorop in Europa. "Laten we proberen die voorsprong vast te houden", zo sloot Van Veldhuizen vandaag af.

Hoogte- en dieptepunten

In zijn periode als burgemeester kreeg Van Veldhuizen heel wat voor zijn kiezen. Dit kwam uitgebreid ter sprake in een interview dat RTV Oost met hem hield in oktober 2020, toen hij vijf jaar de scepter zwaaide in Enschede. Als een van de dieptepunten noemde hij daarin de viervoudige moord in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat, in november 2018. "Dat was zeker heel heftig. Het was een heel zwart punt van de grote ijsberg van ondermijning."

Positieve ontwikkelingen waren er de afgelopen vijf jaar ook volop. Enschede bloeide sterk, met een forse banengroei en meer hoogopgeleiden die in de stad kwamen wonen. Over de vraag waar Van Veldhuizen het meeste trots op is, moest hij een poosje nadenken. "Je kunt je thuis voelen ergens, je kunt ergens thuis zijn. Ik ben thuis in Enschede en in Twente."

Corona

Van Veldhuizen begon op 2 oktober 2015 als burgemeester van Enschede. Hij werd vorig jaar zwaar getroffen door corona en was maanden uit de running. Hij besloot niet voor een tweede ambtstermijn te gaan als burgemeester, maar koos voor een baan op de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van Veldhuizen wordt in Enschede opgevolgd door een waarnemend burgemeester, de Limburger Theo Bovens.