Dag 2 strafproces Satudarah-leiders: "De club dacht aan wereldwijde expansie, terwijl fundering rot was"

Terwijl de fundering aan het rotten was, bouwde Satudarah verder aan wereldwijde expansie. Dat is de indruk die achterblijft na de tweede procesdag tegen vier kopstukken van de motorclub, onder wie oprichter MiMa uit Enschede. "We waren te druk in het buitenland, om te zien wat er mis ging binnen de Nederlandse afdelingen."

Volgens het OM staan de verdachten aan het hoofd van een criminele organisatie. Hoe het OM dat denkt te kunnen bewijzen, is na de tweede dag van het langdurige proces niet duidelijk. In het strafdossier staat een tal van gewelddadige incidenten opgesomd, allemaal begaan door afzonderlijke leden van Satudarah. Zo zouden ze Enschedese horecaondernemers en portiers hebben afgeperst. De grote vraag is, of de leiders daar verantwoordelijk voor zijn.

Bad Standings

Volgens de kopstukken zelf niet. "Wij waren druk met wereldwijde expansie", zeggen ze. "We gingen er vanuit dat onze chapters wel wisten hoe het wel en niet hoorde." Toch ging het binnen die afdelingen vaak mis. Leden werden geregeld opgepakt en veroordeeld voor geweldsfeiten. "Met name in de club van Henk Kuipers en bij de Trailer Trash Travellers," aldus de leiders. Ook werden er leden geroyeerd op dubieuze wijze.

Dat royeren wordt 'Bad Standing' genoemd. Geregeld ging dat afscheid nemen kennelijk gepaard met veel geweld. "Als wij daarvan hadden geweten, hadden we opgetreden", zegt MiMa uit Enschede. Maar die was met zijn medekopstukken vaak in het buitenland om daar nieuwe chapters te bezoeken. "En ondertussen was de basis aan het wegrotten", verwoordde de rechtbankvoorzitter het treffend.



In de ogen van justitie zijn de Bad Standings een melkkoe geweest voor de club. Als op die manier afscheid werd genomen van een clublid, moest die 5.000 euro ophoesten. Ook werden soms zijn motoren en (exclusieve) auto's ingenomen.

Handgeschreven vodje

Volgens het OM moeten de leiders wel hebben geweten van de misstanden. Zo schermt een van de officieren van justitie met een papier waarop staat dat 'Bad Standings doorgegeven moeten worden aan de Nationals'. Met die Nationals worden de landelijk leiders van Satudarah bedoeld. Maar uiteindelijk lijkt dit papieren stuk een hersenspinsel van een chapter-president te zijn geweest. "Een handgeschreven vodje is het", aldus MiMa.

Alle betrokkenen in de rechtszaal zijn daarom benieuwd hoe justitie denkt aan te gaan tonen dat de leiders van de motorclub verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de geweldsfeiten binnen de club. Mogelijk komt dat volgende week naar voren. Als het bespreken van het onderzoeksdossier vlot verloopt, komt het OM donderdag aan bod om te vertellen hoe zij tegen de zaak aankijkt. Dan zullen ook de strafeisen bekend gaan worden.

Voordat het zover is, moet er nog een aantal zaken rondom bad standings, wapen- en drugshandel en witwaspraktijken worden besproken.