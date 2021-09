Een VR-bril en muziek, heeft GGD IJsselland de oplossing voor prikangst?

Mensen met prikangst konden in IJsselland al rekenen op extra begeleiding en steun van een ‘buddy’. "Dat is iemand die bij je blijft en je begeleidt tijdens het hele proces", zegt arts Margot Baardse. "En op onze locatie in Zwolle hebben we vanaf deze week ook een VR-bril en koptelefoon liggen".

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent. Door de speciale VR-bril wordt de zichtbare werkelijkheid vervangen door een computer gegenereerd beeld. Volgens Baardse is de angst voor het prikken zelf voor deze mensen een enorme drempel om een prik te halen. Goede begeleiding en afleiding moet deze groep over de streep trekken om toch een vaccinatie te halen.

Fysieke en mentale drempels

Nu de massale vaccinatiecampagne is afgerond, waarbij GGD IJsselland ruim 650.000 vaccinaties zette, is er gestart met een nieuwe fase in het vaccinatieproces: drempels wegnemen voor mensen die nog niet de kans hebben gezien om zich te laten vaccineren. Dit kunnen fysieke of mentale drempels zijn.

Baardse: "Uit onderzoek blijkt dat er verschillende redenen en drempels zijn voor mensen om zich niet te laten vaccineren. En voor sommige struikelblokken kunnen we een oplossing bieden. Extra begeleiding én afleiding voor mensen met prikangst is één van die oplossingen."