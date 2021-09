Thuis ging het niet meer, dus koos Nicole voor jongerenprogramma Woonstap: "Blij met de hulp die ik kreeg"

Nicole van de Worp woonde tot haar zeventiende bij haar moeder. Er waren genoeg goede momenten, maar toch was de thuissituatie verre van ideaal. Het botste steeds vaker tussen moeder en dochter. De stress nam zulke grote vormen aan dat Nicole op haar zeventiende besloot het ouderlijk huis te verlaten. De Enschedese welzijnsorganisatie ZaZ plaatste haar in een doodnormaal rijtjeshuis waar nog twee andere zeventienjarigen woonden.

Het huis is onderdeel van het opvangprogramma Woonstap, bedoeld voor zelfstandige jongeren die met minimale begeleiding op zichzelf kunnen wonen. "Er kwam daar een rust over mee heen die ik thuis bij mijn moeder niet voelde", vertelt Nicole.

Hoewel het een grote stap was om op jonge leeftijd uit huis te gaan, heeft ze er absoluut geen spijt van. "Mijn moeder is een lieve vrouw, maar het botste gewoon te veel tussen ons."

Woonstap 18- is een samenwerking tussen ZaZ Welzijn en de wijkteams in Enschede. Het doel is jongeren onder de achttien een veilige thuisbasis te bieden en hen kennis en vaardigheden aanleren, zodat ze na hun achttiende verjaardag zelfstandig kunnen wonen. De jongeren die meedoen aan Woonstap 18- kunnen door omstandigheden niet meer bij ouders, familie of vrienden wonen. Vanwege hun zelfstandigheid, zijn dure jeugdzorgtrajecten niet nodig. ZaZ Welzijn heeft meerdere woningen in Enschede, waarin twee tot drie kamers beschikbaar zijn voor deze jongeren.

Zoals gezegd kwam Nicole tot rust in haar nieuwe omgeving. Het was de wijkcoach van haar moeder die haar in contact bracht met ZaZ Welzijn en haar wees op de mogelijkheid om via deze organisatie zelfstandig te kunnen wonen. "In eerste instantie wilde de wijkcoach dat ik naar een gezinshuis in Borne zou gaan, maar dat wilde ik zelf niet. Ik was daarvoor al te zelfstandig."

Een gewoon rijtjeshuis

Na een zogeheten intakegesprek verhuisde ze naar een huis aan de Velveweg in Enschede, waar op dat moment twee andere jongeren woonden. "Het was er gezellig", zegt ze. "Hoewel we ook wel eens onenigheid met elkaar hadden." De begeleiding bestond uit twee sessies per week. "De ene keer zaten we gezamenlijk als groep en ging het vooral over de huishoudelijke taken. Een keer per week vond er een individueel gesprek plaats. De begeleiding heeft mij goed geholpen. Zonder was het veel moeilijker geweest, want er waren echt een aantal zaken waar ik hulp bij kon gebruiken."

Tot haar achttiende kon ze aan de Velveweg blijven wonen. "Ik had daar een heel normaal leven. Nodigde vrienden uit, ging naar school en naar mijn werk. Er golden geen strenge regels. Niemand bepaalde hoe laat je thuis moest zijn of zo. Ze gingen ervan uit dat ik zelfstandig genoeg was om dat allemaal zelf te bepalen."

18-plus

Na haar achttiende verjaardag verhuisde ze naar een 18-plus woning, ook weer van ZaZ Welzijn. Daar voelde ze zich niet thuis. Ze besloot opnieuw bij haar moeder te gaan wonen, maar dat werd wederom geen succes. "Nu woon ik samen met vriend. We wonen bij zijn ouders en zijn we op zoek naar een eigen woning."

Ondanks de hobbelige weg die ze heeft afgelegd, is ze positief over haar toekomst. "Ik maak mijn studie af en hoop later als strafrechtadvocaat in de rechtbank te staan. Ik krijg nog steeds begeleiding van ZaZ. Dat is wel prettig."

Complimenten staatssecretaris

Het project Woonstap 18- zorgt ervoor dat zelfstandige jongeren niet tussen de wal en het schip belanden. Zo'n dertig Enschedese jongeren van 17 jaar zijn de afgelopen jaren opgevangen en begeleid naar zelfstandigheid. Het project kreeg onlangs de complimenten van staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij vindt het een meer dan prima manier om ervoor te zorgen dat jongeren niet op straat terecht komen.