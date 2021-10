Stadsarcheoloog Deventer haalt tientallen kinderskeletten boven de grond: "Het went"

Samen met een team van archeologen wordt de grond onder stadsplein Grote Kerkhof minutieus afgegraven. De skeletten die boven de grond worden gehaald, vertellen het verhaal van de stad Deventer in de afgelopen duizend jaar. "Je kunt het zelfs zien als iemand een zwaar beroep heeft gehad. Versleten knieschijven bijvoorbeeld, of ander slijtage aan de botten."

Veel vragen

Schedels, groot en klein. Armbeenderen, heupgewrichten, ruggenwervels. Alles wordt zichtbaar in de putten die de archeologen op het Grote Kerkhof als tijdelijke werkplek hebben.

Op het stadsplein, vroeger het stadskerkhof, werden in het voorbije millennium vele honderden mensen begraven. Nu staan er tientallen mensen naar de werkzaamheden te kijken. "We zijn midden in de stad bezig", aldus Vermeulen. "Dit boeit mensen. Ze hebben heel veel vragen. Veel kunnen we er beantwoorden."

Grote kindersterfte

Bijvoorbeeld de vraag of mensen uit de middeleeuwen veel afwijken van de huidige Deventenaren. "Nee", antwoordt Vermeulen stellig. "Alleen waren de Deventenaren in die tijd een stuk kleiner." De skeletten van kinderen vallen ook op bij het publiek.

"De kindersterfte was groot in de middeleeuwen. Dat vinden we nu terug op dit oude kerkhof. Natuurlijk blijft dat wat luguber en triest, maar het went omdat je het vaak doet. Je denkt niet steeds aan het leed dat er achter zit."

Bodemschatten

De werkzaamheden op het Grote Kerkhof vinden plaats omdat het plein gereconstrueerd gaat worden. Voorafgaande die operatie krijgen de archeologen de kans om rijke bodemschatten veilig te stellen.

Behalve het Grote Kerkhof staan ook de nabijgelegen Nieuwe Markt en de Stromarkt op de nominatie voor archeologisch onderzoek.