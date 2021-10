Weghorst opnieuw door Van Gaal opgenomen in definitieve selectie Oranje

Wout Weghorst zit opnieuw in de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal. De spits uit Borne zat er vorige maand, in de eerste periode onder Van Gaal, ook bij, maar kwam niet in actie.

Concurrent Luuk de Jong zat de vorige keer niet bij de voor- en definitieve selectie, maar is nu wel geselecteerd door Van Gaal. Weghorst staat op tien interlands en twee treffers.

Programma

Nederland speelt volgende week vrijdag in de WK-kwalificatie uit tegen Letland en drie dagen later in De Kuip in Rotterdam tegen Gibraltar. Oranje is op doelsaldo koploper in groep G. Het heeft, net als Noorwegen, 13 punten uit 6 duels. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummer twee speelt play-offs. Turkije is de nummer drie met 11 punten. Vrijdag staan Turkije en Noorwegen tegenover elkaar.

Flekken en Lang

Opvallende naam in de selectie is die van Mark Flekken. De doelman van Freiburg is geen bekende naam in Nederland, maar zit nu wel in de selectie. Overigens selecteerde Van Gaal vier keepers. Ook Noa Lang van Club Brugge (en voormalig FC Twente-aanvaller) is voor het eerst opgeroepen.

Jong Oranje

Bij Jong Oranje is er plek voor Daishawn Redan van PEC Zwolle en Sepp van den Berg uit die stad. Jayden Oosterwolde van FC Twente zat in de voorselectie, maar viel af. Jong Oranje speelt EK-kwalificatieduels tegen Zwitserland en Wales.