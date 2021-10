'Er zijn maar weinig koeienrassen geschikt om te overleven op de heide'

Het is niet moeilijk om de koeien te spotten. Behendig stapt Rick Staudt over wat kreupelhout en staat dan oog in oog met de heidekoeien. De terreinbeheerder van Landschap Overijssel legt uit waarom deze koeien zo belangrijk zijn voor dit gebied, dat in het noordoosten van Twente grenst aan Duitsland. De koeien moeten de heide de ruimte geven. "Dit oude koeienras is tevreden met een eenvoudig dieet, van takjes tot kleine boompjes."

Zeldzaam

De heidekoeien werden honderden jaren geleden al door mensen gehouden. Toen er productievere rassen opkwamen, raakte de heidekoe in de vergetelheid. Het dier stierf zelfs bijna uit. Veel van deze koeien belandden in het slachthuis. Nu wordt geprobeerd het ras weer terug te fokken. Maar dat gaat langzaam. "Om die reden konden we ook maar drie koeien aankopen. Meer waren er niet beschikbaar", vertelt Staudt.

Het is op zich opmerkelijk dat er nu koeien rondlopen in een Natura 2000 gebied. In dit soort natuurgebieden is stikstof een grote vijand. En koeien staan erom bekend dat zij veel stikstof uitstoten. Maar daar maakt terreinbeheerder Rick zich niet druk om. "We hanteren verschillende manieren om het gras kort te houden", zegt hij. "Soms branden we samen met de brandweer een stukje van het gebied af, er grazen hier ook schapen en soms maaien we. En ook bij maaien komt stikstof vrij."

Blijf op een veilige afstand van tenminste 30 meter van deze koeien Rick Staudt, terreinbeheerder

Wandelaars maken grote kans de heidekoeien tegen te komen. Het zijn tamme dieren die niet mensenschuw zijn. Staudt waarschuwt wel dat natuurliefhebbers op gepaste afstand moeten blijven.

De heidekoeien van Landschap Overijssel (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

"Een meter of dertig, vijfendertig zou ik wel aanhouden." Met name het geduld van de stier kan op een gegeven moment wel op zijn. En ook al is het een kleiner koeienras, de horens die de dieren hebben zijn groot. Rick Staudt: "Vooral als ze een kalfje krijgen, waar wij op hopen, dan zijn ze extra waakzaam."