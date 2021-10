ROOTS | Damkampioen en drummer bij De Harmonie: Alberto Stegeman is een man met vele gezichten

Hij was vroeger damkampioen van Overijssel en speelde drum bij De Harmonie in Vroomshoop. Nu is Alberto Stegeman een bikkelharde misdaadjournalist. Een man met vele gezichten: "Het is allemaal wel een beetje truttig, hè?"

Truttig, zo noemt hij het drummen zelf. Toch kijkt Alberto er goed op terug. "Iedereen in de familie deed het, dus het hoorde er wel een beetje bij. Maar het was ook gewoon gezellig met z'n allen. " Zijn oom Gerrit kan dat beamen: "Ik was er echt trots op dat er zoveel familieleden bij de vereniging zaten."

Overlijden van vader

Dat betekende ook dat de familie samen was op belangrijke momenten. "Ze waren er wanneer het nodig was, bijvoorbeeld rondom het overlijden van mijn vader."

Alberto kijkt goed terug op het sterfbed van zijn vader. "Mijn vader was geen prater, maar op zijn sterfbed hadden we 1-op-1-gesprekken die we niet eerder hadden. De tijd was op, dus je zegt de dingen die je nog wilt zeggen."

Meer zien van Alberto?

Deze video is een klein onderdeel van de hele aflevering die vanavond op TV Oost komt. Dan is te zien dat Alberto samen met presentator Bert Eeftink plekken van vroeger bezoekt. Hij gaat terug naar zijn ouderlijk huis, zijn oude voetbalclub en Delta FM, waar hij zijn eerste meters als journalist maakte. Ook daagt Bert hem uit voor een potje dammen.

