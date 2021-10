Ontmoetingsdag tegen eenzaamheid in Almelo: 'Wil hier weer nieuwe contacten proberen op te doen'

Met dit soort ontmoetingsdagen wil Kom Erbij mensen een duwtje in de goede richting geven. "Wij nodigen mensen uit om veel meer naar elkaar om te kijken", legt Miriam Jansen van Humanitas - de vrijwilligersorganisatie die aangesloten is bij Kom Erbij - uit.

"Dus we hopen dat mensen hun buurman of buurvrouw die misschien eenzaam is, meenemen ergens naar toe. Niet aanspreken op de eenzaamheid, maar gewoon iets gaan doen."

Ook John en Berge waren vandaag aanwezig. Berge kampte veel met eenzaamheid en werd gekoppeld aan vrijwilliger John. En dat heeft heel goed uitgepakt. "John heeft heel veel dingen voor mij gedaan. Onder andere ervoor gezorgd dat mijn eenzaamheid is doorbroken en ik ga nu veel vaker het huis uit om gezelschap te zoeken", vertelt Berge.

Berge (links) en John (rechts) die elkaar hun sjoeltalent laten zien. (Foto: Marcel Drent)

Ook Patrick was aanwezig. Inmiddels vrijwilliger, maar ook hij heeft veel te maken gehad met eenzaamheid. "Je gaat steeds minder doen. Hoe eenzamer je wordt hoe minder je naar buiten durft. Het is heel moeilijk om dan mensen daarover aan te spreken. Dit soort dagen zijn daarom heel belangrijk", benadrukt Patrick. "Je kan hier weer proberen om nieuwe contacten op te doen."

'Schouders eronder'

Wethouder Eugéne van Mirlo, ook aanwezig, benadrukt hoe groot het probleem eenzaamheid is in de gemeente Almelo. "Er is laatst een gezondheidsmonitor geweest en daar zie je op dat eenzaamheid echt een thema is waar we met elkaar de schouders onder moeten zetten", vertelt de wethouder. "Ik ben dan ook erg blij met het samenwerkingsverband. Bedrijfsleven, zorgaanbieders en andere instellingen zich hebben verbonden om mensen met elkaar in contact te brengen."