Natuurorganisatie en Military Boekelo sluiten deal over feestavond

Natuurorganisatie Stichting NatuurAlert Nederland en de organisatie van de Military in Boekelo hebben afspraken gemaakt over een feestavond tijdens het evenement. De natuurorganisatie was naar de rechter gestapt, omdat er vleermuizen met een beschermde status in het feestgebied wonen.

De eis van de natuurorganisatie was dat het feest op de donderdagavond, op 7 oktober, werd afgeblazen. Zover komt het niet. Voor de rechtbank zijn er vanmorgen afspraken gemaakt tussen de twee partijen.

Zo is er afspraak gemaakt over de hoeveelheid licht en komt er een onderzoek naar het geluidsniveau tijdens het feest.

'Maar 1 avond feest'

"Tijdens de zitting is een aantal feiten op tafel gekomen, dat de stichting heeft doen besluiten de eis in te trekken", zegt Military-voorzitter Robert Zandstra. Hij benadrukt dat zijn evenement de vergunningen op orde heeft.

"We hebben onder meer tegen elkaar gezegd: 'Het gaat om één avond feest'. Als we daar op een goede manier uitkomen, dan kunnen we veel beter in gesprek gaan", zegt Zandstra. "Ook de stichting heeft gezegd dat ze samen met ons op willen trekken."

Dat heeft onder meer geresulteerd in de afspraak dat tijdens het feest het geluidsniveau wordt gemeten. Een ecoloog gaat kijken of er sprake is geweest van verstoring van de vleermuizen.

Ruzie maken of samen eruit komen

Vleermuizen zijn beschermde dieren. "Wij zijn verplicht om bij de organisatie van de Military rekening te houden met de vleermuizen", zegt Zandstra. "Wij hebben daarom eerst onderzoek gedaan. Uiteindelijk is dat onderzoek na een aantal versies goedgekeurd door de gemeente en de provincie."

"NatuurAlert was het niet met het onderzoek eens. Maar daar kun je dus ruzie over maken, of er samen goed uitkomen." De Military-organisatie kiest, net zoals de natuurstichting, voor een samenwerking.

"Hier zijn wij zeer mee in onze nopjes. Nu kan de focus weer op het evenement", besluit Zandstra.