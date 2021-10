Luka Adzic bij selectie PEC Zwolle voor duel met Heerenveen

Of hij in de basis begint, wil trainer Art Langeler nog niet zeggen. De trainer kan nog geen beroep doen op Pelle Clement, Mees de Wit en Sai van Wermeskerken. PEC wacht na zeven speelronden nog steeds op de eerste zege en is met één punt hekkensluiter. Langeler maakt zich echter nog geen grote zorgen.

Graag hoger gestaan

"Intern weten wij prima waar we mee bezig zijn. Het valt niet mee natuurlijk. We hadden graag hoger gestaan en meer punten gehad. Maar we zijn hard aan het werk met elkaar. Er wordt hard getraind en gewerkt en het gaat onderling prima. Ik moet vaak vragen beantwoorden van buitenaf, maar dat is mijn rol, dat is geen probleem. Intern weten we heel goed hoe het ervoor staat", aldus de trainer.

RTV Oost

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heerenveen begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.