Dode zwaan tussen de zonnepanelen op dak van huis in Hardenberg

Door de wind lijkt het af en toe net of de vogel nog beweegt, maar veel leven zit er niet meer in. De bewoners van de woning aan de Huetestraat in Hardenberg schrokken vannacht rond een uur of één wakker van een hard geluid boven hun hoofd. Toen ze gingen kijken wat het was, zagen ze tot hun grote verbazing een grote witte vogel op hun dak liggen.

Brandweer

Een verbaasde omstander heeft aan het eind van de ochtend de dierenambulance gebeld. Daar konden ze weinig voor het dier doen, waarop de brandweer werd ingelicht. Die rukte uit met een ladderwagen om het dode dier van het dak te bevrijden.

De brandweer keerde onverrichter zake weer terug (Foto: GS Media)

Toen de brandweer de boel aan het uitstallen was, kwam de bewoonster net weer thuis. Zij had 's ochtends al contact gezocht met de aannemer, die de vogel later die dag zou verwijderen en direct de schade op zou nemen. De brandweer heeft toen de spullen weer ingepakt en is onverrichter zake vertrokken.

Het is onbekend hoe de vogel in deze situatie terecht is gekomen en of hij inmiddels van het dak is gehaald.