Dode en gewonde schapen in buitengebied Heino, beelden van wolf vastgelegd door wildcamera

Eergisteren werden twee dode schapen en één gewond schaap gevonden in het buitengebied van Raalte. Er zou ook een wolf gezien zijn in de omgeving. Vanochtend werd duidelijk dat opnieuw schapen waren aangevallen in het gebied. Daarbij werden op twee verschillende plekken één schaap gedood en raakte één schaap gewond.

Waarschuwing

Het gewonde schaap blijkt van dezelfde boer te zijn van wie eergisteren twee schapen werden gedood. Hij had zijn dieren juist daarom verplaatst naar een weiland net buiten Heino. Van het schaap werd een oor afgebeten en het dier werd de sloot ingejaagd. Verderop in het buitengebied werd een schaap van een andere veehouder dood aangetroffen.

Bij schapenhouders in het gebied is onrust ontstaan door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Zij waarschuwen elkaar inmiddels voor de mogelijke aanwezigheid van een wolf.

Gewond schaap bij Heino (Foto: Coen Bosch)

BIJ12, dat het faunabeleid van de provincies uitvoert, heeft inmiddels bevestigd dat er DNA-onderzoek wordt gedaan op de schapen die eergisteren werden gedood, om vast te stellen of ze door een wolf of door een ander dier zijn gedood. De resultaten van dit onderzoek worden eind deze maand verwacht.

Ondertussen blijkt dat er een wolf is vastgelegd door een wildcamera van een jager, vlakbij Heino. Op twee verschillende shots is het dier te zien terwijl het langs de camera loopt. Op basis van de beelden is het voor Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging vrijwel zeker dat het om een wolf gaat.

Wolf vastgelegd door wildcamera (Foto: Eigen beelden jager)

"Op basis van beide shots is er voldoende zekerheid om te zeggen dat het hier om een wolf gaat. Een brede kop, wit op de wangen, een korte staart met zwarte punt. Het dier loopt met een rechte rug en heeft geen ingevallen buik."

Als DNA-onderzoek van BIJ12 bevestigt dat de schapen inderdaad door een wolf zijn gedood, dan is het voor het eerst dit jaar dat definitief is vastgesteld dat een wolf heeft toegeslagen in Overijssel.