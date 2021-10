Dubbel gevoel bij sluiting Pauluskerk in Raalte

Een sluiting is omgeven met tradities. Zo werden de relieken en andere dierbare voorwerpen voor de parochie naar buiten gedragen door de gelovigen. Mariëlle van der Vegt droeg de trouwboeken naar buiten. Ze heeft een warme band met de kerk: "Nu ik hier sta komen er allerlei herinneringen boven. Er zijn zoveel mooie dingen, het was een bloeiende kerkgemeenschap. Dat we dit achter moeten laten. Het doet wel iets met mij."

Mariëlle van der Vegt steekt een laatste kaars op in de Pauluskerk (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Het Tweede Vaticaans concilie (gehouden in de jaren zestig, bekend vanwege moderniseringen in de kerk) was volgens Van der Vegt van grote betekenis voor de geloofsgemeenschap. "De bouwpastoor, pastoor Spanjer, gaf mensen de kansen om het op te bouwen. Ik was toen nog niet geboren, maar ik heb het wel ervaren in de dingen die ik mocht doen." Ze hoopt dat ze hetzelfde gevoel kan creëren in de basiliek van de Heilige Kruisverheffing, "maar ik heb wel een beetje koudwatervrees."

Nog één kerk open

De geloofsgemeenschap van de Pauluskerk gaat op in de basiliek. Dat zal op termijn nog de enige kerk van de parochie Heilig Kruis zijn die open blijft. De kerken in Heeten, Luttenberg, Broekland, Mariënheem en Nieuw Heeten staan ook op de nominatie om aan de eredienst te worden optrokken. Het kerkgebouw in Haarle is verkocht aan Reggewoon.

Diaken Marc Brinkhuis heeft veel voetstappen staan in de Pauluskerk. Hij begon hier 28 jaar geleden in zijn eerste baan, een combinatie met de parochie in Broekland. Twee kerkgebouwen, een pastoor en twee fulltimers. Nu is het werkgebied van de pastores vele malen groter.

Laatste viering Pauluskerk Raalte (Foto: eigen foto RTV Oost / Marcus Ganzevles)

Een hechte gemeenschap

Er is veel veranderd, zegt Brinkhuis: "Er waren ieder weekend vier vieringen die allemaal redelijk werden bezocht. De laatste jaren was er nog een viering met zeventig, misschien honderd mensen. Maar het was tot op de dag van vandaag een hechte gemeenschap, die zich betrokken voelt bij dit gebouw. Ook al staat de basiliek maar achthonderd meter verderop." Op heel veel terreinen werken de geloofsgemeenschappen al samen, maar Brinkhuis erkent dat er ook pijn is, en gemor. "Maar de grote lijn is ook, de kerksluiting, we snappen het."

Over de toekomst van het kerkgebouw is nog geen definitief besluit gevallen, Mogelijk is het in beeld als Knarrenhof.

Zondag 10 oktober een uitgebreide reportage in Hoogtij.