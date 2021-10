Enschedese zussen opgelucht nu ze niet hoeven te verhuizen: "Nu gaat ons leven pas verder"

Er is een blijvende oplossing voor de zussen gevonden zodat zij in de woning kunnen blijven (Foto: RTV Oost)

De moeder van de zusjes Valk overleed in december vorig jaar. Sindsdien wonen zij samen in het huis. Landelijke regels bepalen dat kinderen van wie de vader of moeder overlijdt en hoofdhuurder is, het huis binnen twee maanden moeten verlaten.

Financiën op papier

Vanochtend om elf uur hadden de zussen een afspraak bij woningcorporatie Ons Huis. Met onder hun arm papieren waar hun inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd gingen ze het gesprek aan, niet wetende wat daar vandaag uit zou komen.

"We hebben met een budgetcoach en iemand van de Belastingdienst alle financiën op papier gezet. Zo lieten we zien dat we de huur kunnen betalen", vertelt Valerie. "Dat was voor de woningcorporatie erg belangrijk."

Verrassing

Al snel krijgen de zussen tijdens het gesprek te horen niet te hoeven verhuizen. "Aan de ene kant zagen we het wel aankomen, maar aan de andere kant was het een verrassing dat we het vandaag te horen kregen. Om teleurstellingen te voorkomen, durf je geen rekening te houden met positief nieuws."

We hebben er letterlijk nachten door wakker gelegen Valerie Valk

Goed nieuws: dat konden Fabiënne en Valerie na de roerige periode wel gebruiken. "Eigenlijk kan ons leven nu pas verder. Eerst overleed onze moeder en toen kwam de rompslomp met de woning. Het is een erg stressvolle periode voor ons geweest. We hebben er letterlijk nachten door wakker gelegen. Er valt nu een last van onze schouders."

Bekladdingen en brand

De situatie van de zussen kwam vorige maand landelijk in het nieuws, nadat het pand van Ons Huis werd beklad en voertuigen van de vereniging in brand waren gestoken. Een situatie die ook veel impact op de organisatie heeft gehad.

We zijn altijd op zoek geweest naar een oplossing Yolanda Winkelhorst, directeur Ons Huis

"We zijn heel blij dat er een passende oplossing is gekomen", zegt Yolanda Winkelhorst, directeur bij Ons Huis. De woningcorporatie wilde graag financiële zekerheid. "We maakten ons eerder zorgen over het financiële plaatje, want op die leeftijd is het niet vanzelfsprekend dat je de huur kunt betalen."

Waarom nu wel?

Door het financiële plaatje dicht te timmeren, is er nu dus een blijvende oplossing gekomen. "We zijn altijd op zoek geweest naar een oplossing", vertelt Winkelhorst. "Dit is een blijvende oplossing en daar waren we naar op zoek."

Om in de woning te mogen blijven, moeten de zussen ook een huurtoeslag krijgen. "Die krijgen we ook, alhoewel ik nog niet weet om welk bedrag dat gaat. Ik weet eerlijk gezegd ook niet waarom we die subsidie nu wel krijgen. Misschien omdat onze financiën nu beter in beeld zijn bij de instanties", zegt Valerie.

Rust

Hoe gaat het nu met beide zussen? "Eigenlijk best goed", antwoordt Valerie. "Toen dit allemaal begon, was het natuurlijk erg lastig. We hadden veel stress en konden daardoor het overlijden van onze moeder niet echt een plek geven."

"Dankzij alle steun en aandacht die onze situatie kreeg, hebben we er ons doorheen geslagen. Hopelijk komt er nu meer rust."