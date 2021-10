Zwolse Kegelbond raakt gebouw kwijt; verdwijnt daardoor hét kegelhuis van Nederland?

Waar moet de Zwolsche Kegelbond na april volgend jaar gaan kegelen in Zwolle? Begin april wordt het clubhuis van de bond, het Zwols Kegelhuis, gesloopt. Volgens de bond is het pand het enige nationale kegelhuis in Nederland en dus verdwijnen er een stukje historie. Een alternatieve locatie om een potje te kegelen, is lastig te vinden in de stad. "En de toekomst wordt een probleem", zegt Hennie Bos, al 42 jaar lid van de Zwolsche Kegelbond.

Met pijn in het hart loopt Bos rond in het huidige clubhuis. Op 1 april gaat de sloophamer door het pand. "Heel erg jammer, want het is een prachtig gebouw", zegt de Zwolse tegen RTV Focus Zwolle.

Deurwaarder

Het komt overigens niet als verrassing dat het pand tegen de vlakte gaat. "We zitten hier al jaren tegenaan te hikken. Ik weet nog hoe mijn man, die destijds in het bestuur zat, op oudejaarsdag in 2008 of 2009 de deurwaarder thuis aan de deur kreeg met de mededeling dat ze de boel dicht gingen doen. Dat kwamen ze dan op oudejaarsdag even meedelen."

Het heeft uiteindelijk nog een tijd geduurd, die sluiting, maar in april lijkt het dan toch echt zo ver. En hoe nu verder dan? "De raad heeft gezegd dat de gemeente moet zorgen dat wij een ander onderkomen krijgen, zodat we door kunnen gaan. Dat hebben ze onderzocht”, zegt Bos.

Niet betalen

Er is gekeken naar een plek op de Marslanden om daar een nieuw gebouw neer te zetten: ”Dat werd veel te duur, dat kunnen we niet betalen." En toen is besloten om maar helemaal niet meer op zoek te gaan naar een alternatief, aldus Bos. "Wij zijn zelf nog wel bezig met zoeken."

Mogelijk kan de bond gebruik maken van een kleedruimte de niet gebruikt wordt door een voetbalbalclub. Daar is ruimte voor de aanleg van twee kegelbanen. "Het zou ideaal zijn als dat kon, maar daar moeten we natuurlijk ook weer geld voor hebben."

Verschrikkelijk veel lol

Want, eerlijk is eerlijk, Zwolle hoort natuurlijk gewoon een kegelbaan te hebben. "Het is gewoon ontzettend leuk om elke week met je club te kegelen. Maandagavond hebben we onze kegelavond en dan hebben we altijd verschrikkelijk veel lol."

Eerst twee keer tot de tien en daarna worden andere spelletjes gedaan. "De favoriet is doodskistje, dus we gaan elke week allemaal dood. Dan moet je elkaar proberen eraf te gooien. Dat is echt heel erg leuk."

En het is niet alleen heel erg gezellig, de deelnemers blijven er lekker fit bij. En er is ook nog wel animo. "We hebben twee herenclubs. Dat loopt zo goed. Daarvoor is een wachtlijst."

Blijven zingen

En ook daar is het gezellig. "Die vieren alles", zegt Bos. "Als ze een poedel gooien of er is een kleindochter jarig; ze trakteren om alles en ze blijven de hele middag zingen. Dat zijn tachtigers, vaak. Die gooien graag een balletje en als dat stopt, hebben ze dat ook niet meer."