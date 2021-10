Frank Wormuth gaat niet veel veranderen bij Heracles na zege op RKC

Trainer Frank Wormuth zal niet veel wijzigen in zijn basisopstelling tegen Willem ten opzichte van de thuiszege op RKC van afgelopen weekend. De Duitser twijfelt nog over één positie, de andere tien zullen dezelfde namen zijn als vorige week.

Wormuth kan geen beroep doen op Kasper Lunding, Mohamed Amissi en Rohat Agca. Laatstgenoemde was deze week ziek. Hij is inmiddels wel hersteld, maar zit nog niet in de wedstrijdselectie. Adrian Szöke keert na zijn twee treffers bij de reserves, eerder deze week, terug in de selectie.

Goede afstemming

Willem II staat momenteel zeer verrassend tweede in de Eredivisie. Een grote verrassing dat de ploeg het goed doet is het niet voor Wormuth: "Natuurlijk een beetje, maar ook weer niet heel erg. De ploeg is al drie jaar bijna hetzelfde. Ze hebben daardoor een goede afstemming. Ze kennen elkaar beter. Een nieuwe trainer en daarom ben ik niet zo verbaasd, maar dat ze tweede staan is natuurlijk wel een mooi verhaal."

Roze wolk

De trainer hoop te Tilburgers dan ook van de roze wolk te schieten. "Natuurlijk is dat de doelstelling, dat willen we natuurlijk graag doen. Niet vanwege Willem II. Wij moeten natuurlijk ook onze punten halen en in thuiswedstrijden is het altijd ook een beetje een moetje."

RTV Oost

De wedstrijd in Almelo begint morgen om 20.00 uur en is te beluisteren op Radio Oost en te volgen op onze online-kanalen.