Programma: drukke week Landstede Hammers, topper voor PEC Zwolle Vrouwen en laatste duels Tex Town Tigers.

Geen voetbal in de Eredivisie deze week in verband met interlands, wel veel wedstrijden in het lagere voetbal en andere sporten. Hieronder een overzicht van deze week.

Betaald voetbal

Deze week dus geen wedstrijden in de Eredivisie in verband met interlandvoetbal. Het Nederlands elftal speelt in de WK-kwalificatie vrijdag in en tegen Letland en drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in Rotterdam. Daarnaast komt ook Jong Oranje in actie. Zwitserland en Wales zijn de tegenstanders in de strijd om een EK-ticket.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg speelt zaterdag de in de Tweede Divisie bij hekkensluiter GVVV en hoopt de vierde overwinning in acht duels te pakken. Excelsior'31 speelt in de Derde Divisie thuis tegen de amateurs van Ajax en Staphorst ontvangt FC Lisse. Op zondag speelt nummer voorlaatst HSC'21 thuis tegen Hoogland, dat een plekje hoger staat.

In de hoofdklasse B op zaterdag gaat SC Genemuiden op bezoek bij ONS Sneek, speelt DETO thuis tegen hekkensluiter SDC Putten en Berkum krijgt De Dijk op bezoek.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat vrijdag de topper in de Eredivisie tussen koploper PEC Zwolle en Feyenoord op bezoek. FC Twente is door het oneven aantal van 9 ploegen deze speelronde vrij.

Basketbal

Een dubbel programma voor Landstede Hammers deze week. Morgenavond speelt de ploeg thuis tegen BAL en zaterdag gaat het op bezoek bij Donar. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen zaterdag een thuiswedstrijd tegen Den Helder.

Handbal

Bij de handbalsters staat er voor de tweede week op rij een Overijsselse derby op het programma. Kwiek speelt zaterdag in Raalte tegen Borhave. DSVD speelt die avond in eigen huis tegen VOC Amsterdam.

Softbal

Voor de softbalsters van Tex Town Tigers staat het laatste competitieweekend op de rol. Zaterdag speelt het twee keer in eigen huis tegen Onze Gezellen. Zondag volgt nog het inhaalduel met Amsterdam Pirates. Afgelopen weekend werd die wedstrijd afgelast. De Enschedese ploeg strijdt in het laatste weekend om plek drie. Sparks en Olympia zijn al een paar weken van een plek in de strijd om de titel.

Volleybal

In de Eredivisie bij de vrouwen staat de tweede speelronde op het programma. Zaterdag spelen Apollo 8 en Regio Zwolle tegen VV Utrecht en VCN en zondag zijn Sliedrecht Sport en Peelpush de tegenstanders van Eurosped en Peelpush.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn gingen afgelopen weekend voor het eerst onderuit en zaterdag is GZC Donk de volgende tegenstander van de ploeg uit Nijverdal. De vrouwen van Het Ravijn gaan die avond op bezoek bij ZVL.