Voer aanschuiven en mais hakselen tijdens stagedag voor ambtenaren LNV

Jan-Kees loopt een ochtend mee bij Frans en Leonie Zanderink en terwijl hij wat klusjes doet vertelt Frans hem wat hem als boer dwars zit, hoe zwaar het voor zijn gezin is geweest, de onmacht en het onrecht dat hij voelt. Fosfaat, stikstof, boeren naast een natuurgebied, Frans neemt geen blad voor de mond en eigenlijk is er tijd tekort om alles te bespreken.

Maar het gaat daarnaast ook over de toekomst, over perspectief en de kansen voor hun familiebedrijf dat al sinds de tijd van Napoleon 'Op Aust', zoals de plek heet, boert. De 'stageloper' luistert geduldig en legt zaken uit, daarnaast vertelt Jan-Kees Goet weer hoe het er op het ministerie aan toe gaat en hoe iedereen werkt aan toekomstperspectief voor de boeren.

Actie #boerzoektambtenaar

Twee jaar geleden trokken duizenden boeren en trekkers naar Den Haag, uit protest over het stikstofbeleid van de regering en het gebrek aan waardering voor het werk van boeren, tuinders en vissers. De demonstratie was enorm, wat de afgelopen jaren blijft hangen aan menig boeren-keukentafel is dat de kloof tussen regelmakers en de praktijk te groot is.

Sectorpromotor Team Agro NL bedacht daarom een tegenactie; exact een jaar na de grote demonstratie zouden ambtenaren van het ministerie van LNV stage lopen bij een boer of een tuinder en sommigen gaan zelfs mee met een vissersboot. Vanwege corona is de stagedag die bekend werd onder de #boerzoektambtenaar een jaar uitgesteld. Maar vandaag, tijdens de maisoogst, was het dan eindelijk zover.

Mooie stagedag

Frans kijkt tevreden terug op het korte stagemoment, hij hoopt dat er meer empathie komt op het ministerie voor de boer, dat er nagedacht wordt hoe die alsmaar veranderende regels van invloed zijn op je werk, je gezin en je toekomst. Eigenlijk hoopt boer Frans ook dat, 'als er negatieve nieuwsberichten de wereld in worden geslingerd die niet kloppen', het ministerie dan ook opstaat en zegt; dit is niet waar, dat klopt niet.

Jan-Kees Goet legt uit dat het zo niet werkt, maar dat ook het ministerie begrijpt dat lange termijn visie onmisbaar is voor de agrarische sector. Jan-Kees vond het ook een goede en nuttige stageochtend. "Het is goed om hier zelf te staan, je merkt dat dit persoonlijke contact waardevol is."

Frans grapt nog even dat als er weer een regel wordt opgesteld hij voortaan eerst 'even met Frans belt' en na een laatste kop koffie gaat de secretaris-generaal terug naar Den Haag en gaat Frans verder met de maisoogst.