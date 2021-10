GA Eagles mist Nauber en Berden tegen RKC Waalwijk

Berden liep een kwetsuur op aan zijn bovenbeen, terwijl Nauber uitviel met een knieblessure. De schade bleek minder groot dan werd gevreesd; naar verwachting kan de Duitse sterkhouder over enkele weken weer spelen.

Vervanger

Trainer Kees van Wonderen wilde vandaag nog niet zeggen wie zijn vervanger wordt in het hart van de defensie. De linksbenige verdediger Justin Bakker en de rechtsbenige middenvelder Jay Idzes lijken de voornaamste kandidaten.

Ook Jacob Mulenga (bovenbeen), Turan Tuzlacik (enkel) en de langdurig uitgeschakelde Sam Crowther en Frank Ross zijn nog niet inzetbaar.

Tik op je neus

Van Wonderen heeft niet de indruk dat de 5-0 nederlaag in Alkmaar nog van invloed is op de gemoedstoestand van zijn selectie: "Verliezen is nooit prettig. Dat is één dag vervelend, maar dan gaat de blik weer op de volgende wedstrijd. Ontwikkelen gaat soms gepaard met succes en soms krijg je een tik op je neus. Daar moet je van leren en dan moet je weer door. En dat is wat we gedaan hebben."

Go Ahead Eagles is door de nederlaag tegen AZ gezakt naar de veertiende plaats. RKC is de nummer zestien en heeft één punt minder. "Het is een belangrijke wedstrijd voor de plek op de ranglijst", weet Van Wonderen, al is de coach vooral bezig met de langere termijn: "Het is pas de achtste wedstrijd van het seizoen. Je moet verder kijken dan alleen winst of verlies. Het gaat om de ontwikkeling van het team in een seizoen, zoals we vorig jaar ook hebben gezien. Natuurlijk is de wedstrijd tegen RKC belangrijk, maar het is niet beslissend in de zin van maken of breken."

Radio Oost

De wedstrijd in Waalwijk begint morgen om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.