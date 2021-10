Huis in Almelo dat werd betiteld als 'bende', 'smeerkeet' en 'vuilnisbelt' al verkocht onder voorbehoud

Iedereen die wel eens een huis heeft bezichtigd, heeft de uitdrukking vast wel eens gehoord: 'je moet er even doorheen kijken.' Dat ging wel heel hard op voor de Almelose woning die een week of zeven geleden op Funda en Facebook werd aangeboden. Het was er nogal een bende. En zowel de eigenaar als de verkoopmakelaar hadden er niets aan gedaan om dat te verbloemen.

Extreem bereik

Dat bleek overigens een totaal onverwachte meesterzet. De rommelfoto's trokken een boel aandacht. "Meestal bereikt een woning op onze Facebookpagina zo'n drieduizend tot vijfduizend mensen", zei makelaar Joris Jipping van Team Sanders Makelaars er destijds over. Het aantal mensen dat met de post op Facebook werd bereikt was 'extreem' net als het aantal comments.

Foto’s van ‘rommelig huis’ bleken meesterzet op Funda: “Nooit verwacht” (Foto: Team Sanders Makelaars)

Maar ja, dan moet zo'n woning ook nog aan de man worden gebracht. En dat duurde in dit geval wel iets langer dan normaal. Het komt in de huidige overspannen woningmarkt voor dat huizen al weg zijn nog voor ze op Funda staan. De verkopers van het rommelhuis in Almelo moesten meer geduld hebben. "Na vijf weken was er een mondelinge overeenkomst", aldus makelaar Jipping.

Handtekening duurde even

Wat natuurlijk nog steeds enorm snel is voor een huis dat op social media niet direct de handen op elkaar kreeg. En dat is nog zacht uitgedrukt. Dat het huis uiteindelijk pas een week of twee later ook als verkocht onder voorbehoud op Funda staat, komt volgens makelaar Jipping doordat het even duurde voor de handtekeningen waren gezet. En door een onderzoek dat de koper liet uitvoeren naar de woning.

Maar de conclusie luidt dat het een prima huis is. "Dat is de hele tijd ons punt geweest. De manier van verkopen was onorthodox", aldus Jipping. "Maar kijk maar eens naar wat je koopt en wat je ervoor betaalt." Met de prijs-kwaliteitverhouding van de woning is niks mis, wil de makelaar er maar mee zeggen. "Dat vindt de koper ook."

Ander huis niet beter

Jipping wijst nog even naar een ander huis dat in de straat te koop staat. Die woning is leeg en opgeruimd maar niet veel beter en daar wordt twee ton voor gevraagd."

Het is niet bekend hoeveel de waarschijnlijk nieuwe eigenaar van 'het rommelhuis' over heeft voor het huis. Het duurt waarschijnlijk nog enkele weken voordat de woning ook echt van eigenaar verwisselt.