PEC Vrouwen blijft koploper ondanks gelijkspel, monsterzege FC Twente

PEC opende in Friesland halverwege het eerste bedrijf de score. Van Olst wist via de binnenkant van de paal het net te vinden. Vlak daarvoor was ook Banarsie al dicht bij de openingstreffer, maar haar inzet eindigde op de lat. In de tweede helft kwam PEC er niet meer aan te pas in aanvallend opzicht. Het werd tegenhouden voor de ploeg van trainer Joran Pot. Daar leek PEC lange tijd in te slagen, maar in de slotminuten kwamen de Friezinnen alsnog op gelijke hoogte via Chimera Ripa.

FC Twente Vrouwen

FC Twente kende zoals gezegd geen enkele moeite met Excelsior en besliste het duel al voor de rust. De eerste treffer viel zelfs razendsnel. Kalma scoorde al na twee minuten. Een halfuur later deed de spits dit kunstje nog eens dunnetjes over met haar zesde goal van het seizoen en ook Stolze wist voor de theepauze nog het net te vinden. FC Twente liep vervolgens uit naar een monsterzege dankzij doelpunten van Kalma (2x) en Bente Jansen (2x). Voormalig FC Twente-speelster Ellouzi redde uiteindelijk nog de Rotterdamse eer vanaf de penaltystip: 7-1.