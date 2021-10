Ugalde bezorgt FC Twente een punt na bewogen avond in Groningen

FC Groningen won geen van de laatste vijf onderlinge ontmoetingen met FC Twente in de Eredivisie, maar vanavond was die historische statistiek weinig waard. De Enschedese opponent werd vanaf minuut één het mes op de keel gezet. Unnerstall wist na zes minuten met een goede redding de 1-0 van Suslov nog te voorkomen, maar was enkele ogenblikken later kansloos op een geweldige knal van Ngonge, die het leer kiezelhard in de kruising schoot. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg.

VAR redt Twente

Dat FC Twente slechts met een 1-0 achterstand de kleedkamer opzocht, had de ploeg van Jans - die zowel speler, trainer als technisch manager was bij Groningen, volledig te danken aan de arbitrage. De Leeuw dacht halverwege het eerste bedrijf de voorsprong te verdubbelen, maar scheidsrechter Van den Kerkhof constateerde een overtreding van de spits op FC Twente-verdediger Pröpper. Het lichte contact werd ook vanuit Zeist beoordeeld als ernstig vergrijp, waardoor FC Twente door het oog van de naald kroop.

Ondanks dat FC Groningen de bovenliggende partij was, kreeg FC Twente wel kleine kansen. Pröpper was tot twee keer toe dreigend, maar liet na zijn vijfde van het seizoen te maken.

Wéér afgekeurd

Het werd niet de avond van De Leeuw. De ervaren aanvaller dacht aan het begin van de tweede helft andermaal de bevrijdende 2-0 te maken. Voorafgaand aan het doelpunt van De Leeuw maakte ploeggenoot Ngonge echter hands, waarna er wederom een streep ging door het feestje van De Leeuw.

Goudhaantje Ugalde

Het werd wél de avond van invaller Ugalde. De ijverige spits uit Costa Rica, die deze week nog bekendmaakte voorlopig niet voor de nationale ploeg uit te komen, maakte een kwartier voor het einde dankbaar gebruik van geschutter in de Groningse achterhoede. Als een duveltje uit een doosje dook Ugalde op voor het Groningse doel en tikte hij de bal handig langs Leeuwenburgh. De goal werd nog even bestudeerd door de VAR, ondanks hevige protesten uit het Groningen-kamp, vond de treffer gewoon doorgang.

Beide ploegen jaagden in de resterende minuten op de overwinning. Het spel werd met de minuut onvriendelijker en het kon alle kanten op. De grootste mogelijkheden waren er voor FC Twente, dat via Cleonise zelfs nog de lat raakte. Een winnaar kwam er echter niet in de Euroborg.

FC Groningen - FC Twente 1-1

1-0 Ngonge (8)

1-1 Ugalde (74)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: El Hankouri, Ngonge, Van Hintum; Everink, Oosterwolde, Ugalde, Zerrouki

FC Groningen: Leeuwenburgh; El Hankouri, Dammers, Kasanwirjo, Van Hintum; Dankerlui, Suslov; Ngonge (Postema/79), De Leeuw (Mortensen/90+4), Abraham (Kalley/60); Larsen (Van Kaam/79).

FC Twente: Unnerstall; Everink (Dumic/86), Hilgers, Pröpper, Sadílek; Zerrouki (Oosterwolde/87), Vlap (Cleonise/69), Brama; Rots (Misidjan/55), Van Wolfswinkel, Limnios (Ugalde/69)