Brama over goede serie: "Had in mijn boekje acht punten opgeschreven"

Ondanks dat FC Twente de eerste helft niets te vertellen had bij FC Groningen, speelde het dankzij een goede tweede helft wel met 1-1 gelijk in de Euroborg. Toch kan aanvoerder Wout Brama niet leven met een punt, dat halverwege de tweede helft tot stand kwam dankzij een goal van invaller Manfred Ugalde. Wel kijkt de routinier met een goed gevoel terug op de afgelopen wedstrijden van FC Twente.

"Ik ben niet blij", zegt Brama. "Als je 1-0 achterstaat en je komt een kwartier voor het einde op 1-1, moet je misschien blij zijn met een punt. Maar ik vond dat we de tweede helft veel beter waren. We krijgen in de laatste minuten echt grote kansen. FC Groningen had in de tweede helft eigenlijk maar één kans, en dat doelpunt werd afgekeurd."

Afgekeurde goals

Bij FC Groningen had niemand een goed woord over voor de arbitrage. Tot tweemaal toe werd een doelpunt van Michael de Leeuw afgekeurd, waarvan de eerste zeer discutabel was. De Leeuw maakte volgens de arbitrage een overtreding op FC Twente-verdediger Robin Pröpper. "Robin zei dat hij geraakt werd en zich daardoor liet vallen. Hij maakte er gretig gebruik van dat hij geraakt werd", vervolgt Brama.

Prima serie

Van de afgelopen vijf wedstrijden, wist FC Twente er vier te winnen. Tegen FC Groningen werd dus gelijkgespeeld. "Ik had thuis in mijn boekje opgeschreven: minimaal acht punten. Daar hebben we toch dertien van gemaakt, in een serie die vooraf toch heel wat moeilijker leek. Dat is gewoon echt prima. Deze lijn moeten we doortrekken, maar eerst gaan we even genieten van wat vrije dagen", aldus Brama.