Uniek: Japanse kunstenares op 25ste editie Glasrijk Tubbergen

Renée Korbee, de curator van het evenement, loopt het hele weekend trots door het dorp. Zij is verantwoordelijk voor het uitkiezen van de 25 kunstenaars van de ‘curatorgroep'. “Dat is de groep kunstenaars uit binnen- en buitenland die grote, thematieke werken laten zien”, legt ze uit. Een groep die geliefd blijkt onder de bezoekers, want het hele weekend geeft Korbée rondleidingen langs de kunstwerken van deze kunstenaars, waar ze vol enthousiasme over vertelt. “Er zitten echt speciale kunstenaars tussen, zo is het me gelukt om voor het eerst een Japanse kunstenaar op Glasrijk te krijgen.”

Het internationale aspect maakt het een groter evenement dan de meeste mensen zich realiseren. “Het is het grootste glasevenement in de buitenlucht in Europa”, vertelt Korbee. Ze is het hele jaar bezig met het zoeken naar de juiste kunstenaars bij het thema van dat jaar. Glas(rijk) in ontwikkeling is het thema waar ze dit jaar mee aan de slag mocht. “Het is een heel vrij thema, waarin ik oude werken en nieuwe kunstenaars uit binnen en buitenland kan combineren.”

Een van de nieuwe kunstenaars is de Belgische Myrjam Vanderbiesen, die met haar kunstwerk midden op het plein staat:

Hoe een klein dorp in Twente zo groot kan worden in glaskunst? Diego Semprun Nicolas heeft daar alles mee te maken. De in Parijs geboren glaskunstenaar heeft een deel van de ramen in de Pancratius Basiliek in Tubbergen gemaakt. Een talent dat hij niet van een vreemde heeft: vier generaties van zijn familie gingen hem in die traditie voor. Reden genoeg om er een evenement omheen te maken: Glasrijk.

Een evenement dat is uitgegroeid tot een meerdaagse happening met internationale allure. Maar niet alleen de ‘grote’ kunstenaars maken het tot een succes. Glaskunstenaars uit het hele land krijgen bij Tubbergse ondernemers een plekje in de etalage, om hun kunst te laten zien. “De art&shopgroep, zoals dat zo mooi wordt genoemd, is een heel belangrijk onderdeel van Glasrijk”, legt Korbee uit. “De kunstenaars trekken een heel groot publiek dat het leuk vindt om te kijken naar de kleinere, betaalbare kunst.”

“De interactie met het publiek maakt het een heel leuk evenement”, vindt Patricia Overdam. Ze heeft naast een grote installatie in het Oude Atelier ook nog een plekje gekregen bij de opticien in de Grotestraat. “Hier zie je kunst die mensen ook in huis willen hebben, dat is heel leuk. Bezoekers vinden dat ook leuk.” Ze is niet de enige kunstenares die de interactie met de bezoekers erg kan waarderen.