Zwolle uitgeroepen tot Beste Fietsstad ter Wereld

Wie in Zwolle van A naar B wil, kan daarvoor het beste de fiets pakken. De stad is door de internationale fietsersbond People for Bikes uitgeroepen tot Beste Fietsstad ter Wereld.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, maar tot voor kort alleen aan (wereld)steden met meer dan 500.000 inwoners. Sinds kort worden ook kleinere steden meegenomen in de beoordeling en dat pakt voor Zwolle direct goed uit. De stad komt met stip binnen op de eerste plek, gevolgd door Utrecht en Groningen.

Bereikbaarheid en veiligheid

Zwolle scoort op vrijwel alle onderdelen zeer hoge scores, valt te lezen op de website van de organisatie. Zowel de woongebieden, als scholen, werk en winkels zijn per fiets het beste bereikbaar. Ook de beleving van het fietsen en de bereidheid om de fiets te gebruiken zijn in Zwolle dik in orde. Punt van aandacht is het gevoel van veiligheid op de fiets. Dat ligt in Zwolle wel fors lager dan het gemiddelde.

In totaal zijn 776 wereldsteden beoordeeld op hun fietsvriendelijkheid. Fort Smith in de Amerikaanse staat Akansas eindigde onderaan de lijst.

De prijs bestaat uit de eretitel Beste Fietsstad ter Wereld en moet als uithangbord dienen om het fietsen internationaal te promoten. Of het binnenhalen van de titel in Zwolle nog groots gevierd gaat worden, is nog niet bekend.

Het winnen van de titel past in de ambitie van Zwolle om dé fietsstad van de wereld te worden.