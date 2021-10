Drost en Kobussen gidsen HHC Hardenberg langs Jong FC Volendam

De gastheren startten sterk tegen de Volendammers, want al in de achtste minuut was het raak. Jesper Drost tekende - met zijn eerste treffer in Hardenbergse dienst - voor de 1-0. Op slag van rust was diezelfde Drost eindstation van een goedlopende HHC-aanval: 2-0.

Kobussen beslist duel

In de tweede helft voorkwam doelman Nick Borgman met een knappe redding de Volendamse aansluitingstreffer. Een minuut later was het aan de overkant wel raak. Glenn Kobussen besliste de wedstrijd namens de thuisploeg, 3-0. Koen Blommestijn bracht Jong Volendam een kwartier voor tijd nog terug tot 3-1, maar die treffer bleek een doekje voor het bloeden. Door de zege klimt HHC naar de negende plek in de Tweede Divisie.