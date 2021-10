Excelsior'31 vergeet de kansen te benutten en verliest, ook Staphorst onderuit

Excelsior'31

Excelsior verloor op bezoek bij Flevo Boys. De beginfase was voor de thuisploeg en dat resulteerde al binnen tien minuten in de 1-0 van Jeremy de Graaf. Jasper Veltkamp kreeg na een kwart wedstrijd een goede kans op de gelijkmaker, maar doelman Paul Eppink hield zijn doel knap schoon. Na een half uur was het wel raak. Givan Werkhoven maakte alweer zijn zevende in evenzoveel wedstrijden. Hakim Ezafzafi kreeg een kans om Excelsior op voorsprong te zetten, maar hij schoot voorlangs.

Kort na rust kreeg Hielke Penterman twee goede kansen, maar scoorde niet. Aan de andere kant was doelman Anthony van Zaltbommel bracht redding op een schot van De Graaf. Excelsior bleef gevaarlijk, maar de bal leek er niet in te willen voor de Rijssenaren. Sterker nog, aan de andere kant werd het 2-1. Jake Wollgarten scoorde met een hakje. Excelsior ging nog wel op zoek naar de tweede gelijkmaker, maar vond die niet en ging dus zonder punten terug naar huis.

Staphorst

Staphorst ging ook onderuit. Sparta Nijkerk was in eigen huis met 1-0 te sterk. Al na drie minuten kwam Staphorst op achterstand. Maurice de Ruiter profiteerde van een fout in de verdediging. De Overijsselaars konden dus op zoek naar de gelijkmaker en kregen enkele kansen. Vooral Mike Reuvers was gevaarlijk, maar de geelhemden vonden in de eerste helft het net niet.

Beide kansen kregen in de beginfase van de tweede helft kansen, maar scoorden niet. Na driekwart wedstrijd was Daimen Schra erg dicht bij de 1-1, zijn schot ging echter voorlangs. Jorick Maats hield Staphorst in de wedstrijd, maar de gelijkmaker kwam er niet.