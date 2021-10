Passantenonderzoek winkelcentrum Almelo: wie heeft informatie over dodelijke steekpartij?

De politie vraagt in Almelo met behulp van stoepborden om meer informatie over de fatale steekpartij in het Schelfhorstpark, vorig weekend. Daarbij kwam een 54-jarige man om het leven. Een 29-jarige man uit Almelo werd aangehouden als verdachte.

De stoepborden zijn in winkelcentrum De Schelf neergezet, niet ver van het Schelfhorstpark. Er wordt gevraagd of mensen op 24 september, de dag van het steekincident, iets hebben gezien of gehoord dat van belang kan zijn in het onderzoek.

Drie dodelijke incidenten

Almelo was de afgelopen weken het decor van drie dodelijke incidenten. 16 september werd op de parkeerplaats van het Almelose ziekenhuis het stoffelijk overschot van een 56-jarige vrouw in een auto aangetroffen. Haar man is in verband hiermee aangehouden.

Twee dagen later voltrok zich het zogeheten kruisboogdrama in Almelo, waarbij een 70-jarige vrouw en haar 52-jarge nicht werden doodgestoken. De gewond afgevoerde verdachte had enkele malen vanaf een balkon met een kruisboog lopen zwaaien en ook geschoten.

En 24 september was er dus de steekpartij in het Schelfhorstpark. Voorbijgangers troffen het slachtoffer aan in het park. Zij hebben nog geprobeerd hem te reanimeren en schakelden de hulpdiensten in, maar dat mocht niet meer baten.