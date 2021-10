Uitslagen zaterdagvoetbal: SVZW wacht nog op eerste zege, weer tien goals in duel EGVV

SVZW wacht nog op de eerste winst in de 1e klasse D. KHC won in Wierden met 0-2. d'Olde Veste'54 deed het beter. In de 1e klasse E pakten ze de tweede overwinning van het seizoen: 2-3 bij Zeerobben. De grootste zege in de 2e klasse H kwam op naam van WVF, dat Be Quick Zutphen met 5-0 versloeg. PH heeft de nare smaak van de 7-0 nederlaag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de 2e klasse H niet weggespoeld. In eigen huis verloren de Almeloërs met 0-1 van ASC'62.

Willemsoord heeft de eerste drie punten nog niet kunnen bijschrijven. Thuis speelden ze met 2-2 gelijk tegen Heeg, terwijl het eerste duel in de 3e klasse A werd verloren. Een andere derdeklasser uit de provincie deed betere zaken. Hellendoorn boekte een 0-3 zege bij DES en is koploper in de 3e klasse D met elf treffers voor en nul tegen.

In de wedstrijd van EGVV, dat dit seizoen debuteert in het zaterdagvoetbal, vielen net als vorige week tien goals. Het team uit Gelselaar verloor met 4-6 van FC Winterswijk in de 4e klasse E, nadat het vorige week met 10-0 onderuit ging bij Helios. In de 4e klasse F won Bornerbroek met 2-0 van Juventa'12. De ploegen maakten onlangs de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal en begonnen het seizoen met een overwinning.