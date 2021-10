Go Ahead Eagles pakt eerste punt buitenshuis in degradatiekraker

Go Ahead Eagles heeft vanavond het eerste punt gepakt in een uitduel in de eredivisie. De degradatiekraker bij RKC Waalwijk eindigde in 1-1.

Het tempo in de openingsfase was laag en kende weinig grote kansen. De eerste serieuze mogelijkheid voor Go Ahead Eagles was direct raak. In de vijftiende minuut schoot nieuweling Iñigo Cordoba van dichtbij zijn derde treffer van het seizoen binnen op aangeven van Ragnar Oratmangoen. Daarna werd RKC sterker, maar kansen leverden geen doelpunten op. De Deventenaren stelden er geen grote mogelijkheden tegenover in de eerste helft.

Gelijkmaker uit feilloze strafschop

Verdiend kwam RKC na een uur spelen op 1-1. Alexander Büttner scoorde uit een penalty. De linksback liet keeper Warner Hahn kansloos met een hard schot in het linkerzijnet. Even was er twijfel over of de strafschop mocht worden genomen. De vraag was of de handsbal van Joris Kramer, die ingleed en een schot wilde blokken, binnen of buiten het zestienmetergebied was. De VAR gaf uitsluitsel.

Volop kansen

Kort na de gelijkmaker kreeg Giannis Botos een grote mogelijkheid om zijn ploeg opnieuw op voorsprong te zetten, maar hij wachtte te lang met zijn schot, waardoor een RKC'er kon blokken. Vervolgens kregen beide kansen op een tweede goal.

Afgekeurde goal

In de slotminuten leek invaller Isac Lidberg de ploeg uit Deventer de zege te bezorgen, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd na een check van de VAR. De arbitrage zag een overtreding van Lidberg die tegen doelman Etienne Vaessen sprong. Kees van Wonderen en zijn mannen reisden daardoor met een punt terug naar Deventer. Door het gelijke spel is Go Ahead Eagles de nummer twaalf van de eredivisie met zeven punten uit acht duels, RKC staat twee plaatsen lager met een punt minder.

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 1-1

0-1 Cordoba (15)

1-1 Büttner (60 pen.)

Arbiter: Blank

Geel: Idzes, J. Kramer, Lucassen, M. Kramer, Bakari, Lidberg

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Touba, Büttner (Lutonda/79; Van der Venne (El Bouchataoui/62), Anita, Azhil; Bakari, Odgaard, Daneels (M. Kramer/76).

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, J. Kramer, Kuipers; Rommens, Botos (Heil/79), Brouwers; Córdoba (Deijl/79), Cardona (Lidberg/72), Oratmangoen.