Ver in blessuretijd weet Heracles Willem II-code alsnog te kraken

In Almelo was voor rust weinig te merken van het verschil op de ranglijst. Willem II, de verrassende nummer twee van de Eredivisie, werd bij vlagen overlopen door een sterk Heracles, dat met een ongewijzigd elftal veelal het initiatief nam in de eerste helft.

IJzersterke openingsfase Heracles

De gastheren trokken fel van leer in de beginfase en dat leverde voortdurende dreiging op voor het doel van de Tilburgers. De bezoekers mochten doelman Timon Wellenreuther dankbaar zijn dat Almelose doelpunten vooralsnog uitbleven, want de sluitpost moest meerdere malen handelend optreden. Kaj Sierhuis en Mats Knoester waren met het hoofd dicht bij de openingstreffer en even later miste ook Delano Burgzorg oog-in-oog met Wellenreuther.

Vloet faalt niet

Het doelpunt van de thuisploeg hing de gehele eerste helft in de lucht en vijf minuten voor rust kreeg Heracles eindelijk loon na werken. De bal ging op de stip toen Sierhuis gevloerd werd in het zestienmetergebied en dat buitenkansje was wel aan Rai Vloet besteed, die koelbloedig de 1-0 binnenschoot.

Rai Vloet opende voor rust de score (Foto: Orange Pictures)

Burgzorg

Het begin van de tweede helft was een kopie van het eerste bedrijf, want Heracles kwam andermaal met veel aanvallende intenties uit de kleedkamer. Dat resulteerde bijna direct in de 2-0, maar het geplaatste schot van Vloet belandde op de paal en de rebound werd vervolgens naast geschoten door Burgzorg. Niet veel later zat Heracles door diezelfde Burgzorg op rozen toen de linksbuiten alleen op Wellenreuther af kon en ditmaal wél zijn zenuwen in bedwang hield: 2-0.

Willem II komt terug

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Heracles, maar toch kwam Willem II uit het niets terug in de wedstrijd. Met enig fortuin zorgde Mats Köhlert voor de aansluitingstreffer (2-1) met een van richting veranderd schot. Nadat Vloet een grote kans miste op de 3-1, was het Max Svensson die Willem II een kwartier voor tijd weer naast Heracles bracht. De invaller mikte van buiten de zestien, buiten bereik van Janis Blaswich, raak: 2-2.

Azzaoui

Heracles leek zodoende een overwinning onnodig weg te geven, want het duel stevende af op een 2-2 gelijkspel. Echter, dankzij invaller Ismail Azzaoui bleven de punten tóch in Almelo. De aanvaller knalde in blessuretijd raak en daardoor werd de code van Willem II alsnog gekraakt in Erve Asito.

Heracles Almelo - Willem II 3-2

1-0 Vloet (41/strafschop)

2-0 Burgzorg (53)

2-1 Köhlert (66)

2-2 Svensson (77)

3-2 Azzaoui (90+4)

Arbiter: Dieperink

Geel: Wellenreuther, Nunnely

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata; Schoofs (Kiomourtzoglou/68), Vloet, De La Torre; Basacikoglu (Azzaoui/68), Sierhuis (Bakis/78), Burgzorg (Laursen/78).

Willem II: Wellenreuther; Owusu, Bergström, Jenssen, Köhn (Svensson/15); Llonch; Saglam (Meerveld/60), Saddiki; Nunnely (Yeboah/84), Wriedt (Kampetsis/ 60), Köhlert (Nelom/84).