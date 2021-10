Joris Kramer ontevreden over beslissingen VAR: "Echt onterecht"

Joris Kramer van Go Ahead Eagles was hoofdrolspeler bij één van de VAR-momenten in de wedstrijd bij RKC Waalwijk (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles-verdediger Joris Kramer was niet te spreken over de VAR in het duel met RKC Waalwijk. Bij twee momenten was de video-arbiter betrokken, waaronder een afgekeurde goal van de Deventenaren. "Echt onterecht", zegt Kramer.

Kramer vond dat zijn ploeg een punt verdiende, maar zag verbeterpunten. Kramer: "We kwamen niet in ons spel. Aan de bal was het slordig. We kwamen een aantal keer goed weg bij counters. En we wisten dat zij gevaarlijk waren met voorzetten, maar we hadden er wel moeite mee."

Gebeten hond

Ondanks het punt overheerste een slecht gevoel bij de verdediger. "Dat komt doordat je twee VAR-momenten tegen hebt." Bij dat eerste moment speelde Kramer een belangrijke rol. Hij maakte hands. De VAR checkte of het binnen de zestien en dus wel of geen penalty was. "Je gooit je hele lichaam ervoor. Ik zag net op beeld dat ik mijn armen wegdraaide en toen raakte de bal de hand. Ik vind het te makkelijk. Dat is ook omdat ik de gebeten hond ben."

Slecht gekeept

Het tweede VAR-moment had te maken met of een goal van Isac Lidberg wel of niet telde. De invaller sprong tegen de doelman van RKC aan, waarna de scheidsrechter, in overleg met de VAR, de goal afkeurde. "Vanuit mijn optiek was het gewoon een duel. Negen van de tien keer is het dat ze de keeper beschermen, maar aan de andere kant vind ik het slecht gekeept. De doelman moet gewoon de baas zijn. Echt onterecht."