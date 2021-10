PEC toont geen veerkracht na tegendoelpunt: "Er zit niet veel vertrouwen in de ploeg"

Voor Van Polen was de avond nog een schepje dramatischer doordat hij een eigen goal maakte. "Het is frustrerend. Ik zat er goed in. Samen met Kersten heb ik veel weggehaald tegen een goede spits (Henk Veerman red.). Dan valt die zo ongelukkig. De bal kwam half op m'n knie of zo. Het is de fase waarin wij zitten."

Ongelooflijk

Aan de andere kant viel niet zo'n soort goal. Van Polen geeft aan dat dat met kwaliteit te maken heeft. Van Polen: "Bij de 0-1 gaf Van Ewijk goed hard voor. Wij hadden ook een keer een harde voorzet, maar die ging aan alles en iedereen voorlangs. Toen dacht ik jongens daar moeten wij komen."

Van Polen zag dat de ploegen weinig grote kansen kregen. "Dan gaat één kans op een goal bepalend zijn. Wij hebben de grootste kans gehad met Tedic. Die moet erin. In de rebound glijdt Pabai nog weg ook. Het is echt ongelooflijk", vertelt de captain, die zegt dat het niet alleen aan de aanvallers ligt, maar aan het hele team. "De verdedigers houden de nul niet."

Verkeerde keuzes

In de laatste fase ontbrak de veerkracht bij PEC om terug te komen van een achterstand. Van Polen: "Er zit gewoon niet zo heel veel vertrouwen in de ploeg. Dat zie je dan terug. We maakten verkeerde keuzes aan de bal en ik miste opportunistischer spelen. Dat is vertrouwen en daar kan je niet omheen als je na acht duels één punt hebt."