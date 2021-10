Uitslagen zondag amateurvoetbal: BWO wint na knappe comeback, Sallandia haalt uit

In de 1e klasse E wonnen TVC'28 en Rohda Raalte ook hun tweede wedstrijd van het seizoen. Dalfsen en Heino wonnen voor het eerst dit seizoen en Tubantia verloor opnieuw. In de 2e Klasse J pakte BWO na een knappe comeback de eerste driepunter van het seizoen. Na een 4-1 achterstand bij rust werd er met 4-5 gewonnen van Grol. NEO, Bon Boys en Eilermark wonnen opnieuw en bleven dus foutloos. EMMS en VENO speelden gelijk in de 2e klasse K.

Avanti Wilskracht won met 0-5 bij UDI en boekte daarmee de grootste zege in de 3e klasse A, terwijl Steenwijkerwold zondagmiddag met 1-5 verloor van HODO in de 3e klasse D. Colmschate en Diepenveen hielden elkaar in evenwicht in de 3e klasse D Oost en in de 4e klasse A Noord won Steenwijker Boys met 4-0 van Ruinerwold. Oldenzaal en Victoria'28 maakten er een doelpuntrijk duel van in de 4e klasse A Oost, dat uiteindelijk werd gewonnen door Victoria'28: 3-5. Ook Fleringen scoorde er op los en won met 6-0 van EMOS. In de 4e klasse B Oost won Twenthe met 2-0 van Diepenheim en speelden Hoeve Vooruit en Buurse 1-1. Balkbrug verloor in de 4e klasse D Noord met 2-0 van Schoonebeek en blijft daardoor steken op drie punten na twee duels. Broekland, Enter en Holten boekten alle drie een ruime uitzege in de 4e klasse G Oost. Zij wonnen respectievelijk met 0-8, 0-5 en 0-4 van FC Ulu Spor, Hoonhorst en Raalte.

In de 5e klasse A Noord ging Blankenham opnieuw onderuit. Nadat er vorige week al werd verloren ging het nu met 6-2 ten onder bij Uffelte. Kuinre won met 1-2 bij Diever-Wapse en IJhorst won met 3-2 van SV Hoogersmilde. In de 5e klasse A Oost bleven 't Centrum, Hengelo en Manderveen foutloos en pakten Vosta en Marienheem in een onderling duel het eerste punt van het seizoen: 3-3. Voor de grootste uitslag van de zondagmiddag gaan we naar de 5e klasse E Oost. Er werd vanwege afgelastingen in deze klasse alleen afgetrapt bij Sallandia-Batavia'90 en de thuisploeg wist met liefst 16-0 te winnen.