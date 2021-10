Houwitser en legervoertuigen in Hengelo: Defensie zoekt nieuwe reservisten

Thales en Defensie werken al jarenlang intensief samen. Het internationale bedrijf, met de hoofdvestiging in Hengelo, ontwikkelt voor Defensie tal van militaire systemen. Zo werd eind mei met hulp van een bij Thales ontwikkeld radarsysteem tijdens een militaire oefening een 'vijandige' langeafstandsraket onderschept. De ontwikkeling begon twintig jaar geleden en er werd al vier jaar mee getest.

Personeelstekort

Tot zover het goede nieuws. De bittere realiteit is ook dat Defensie met een flink personeelstekort kampt. En dus zoekt de krijgsmacht naar reservisten.

"Als reservist werk je bij een andere werkgever en kun je in deeltijd, dus op oproepbasis, ook een militaire functie vervullen bij Defensie. Als Defensie je nodig heeft, dan kan er een beroep op je gedaan worden", zegt Eddy ("geen achternaam") van het kenniscentrum van Defensie.

Radar

De krijgsmacht kan in allerlei expertises extra handen gebruiken. "Van communicatie tot bewaking en beveiliging: we hebben op vrijwel alle vakgebieden personeel nodig."

De keuze om op het terrein van Thales nieuwe reservisten te werven is logisch, stelt Eddy. "We zijn samen met Thales bezig om een radar te ontwikkelen. We willen die radar steeds beter maken. Aan het personeel van Thales vragen we om als reservist met die radar te kunnen werken. Daarmee doen ze essentiële kennis op, waarmee ze ook voor de ontwikkeling van de radar kunnen zorgen."

De Houwitser op het terrein van Thales (Foto: RTV Oost/Michel Korndorffer)

Zeven reservisten bij Thales

Vanuit Thales zijn momenteel al zo'n zeven medewerkers actief als reservist, vertelt Peter van der Linde van Thales. "We hebben in totaal tussen de vijftig en zestig medewerkers die een Defensieverleden hebben. Maar Defensie heeft personeelstekorten en de krijgsmacht wil in tijden van crisis heel snel kunnen opschalen en afschalen. Daar gebruiken ze onder ander reservisten voor. We hebben al sinds jaar en dag een hechte band met Defensie, daarom willen we ze ook graag verder helpen."

Dat er op het terrein van Thales levensechte gevechtsvoertuigen staan, is volgens Van der Linde een bewuste keuze. "Je moet toch iets doen om het aantrekkelijk te maken. En militaire voertuigen, dat trekt altijd mensen aan", zegt hij met een glimlach.