Justitie wil anderhalf miljoen van Twentse medewerkers drugscrimineel Simo D.

In anderhalf jaar tijd hebben Bril en de twee medewerkers volgens de rekenmeesters van de recherche 931 bitcoins omgezet. Dat gebeurde tussen april 2017 en november 2018. Met de huidige koers gaat het om tientallen miljoenen euro's.

Omdat de waarde van de bitcoins in die tijd enorm fluctueerde, is het erg lastig om de juiste waarde te bepalen. Zo zakte de koers van 1 bitcoin in 2018 van 20.000 naar 4.000 euro. Later krabbelde de waarde weer op.

Uit het dossier blijkt dat met de online drugshandel vele miljoenen aan cryptovaluta moeten zijn verdiend. Bij elke deal werd 46 procent winst gemaakt. Waar het geld precies gebleven is, wordt nog onderzocht.

Drugshandel

De drugshandel zou zijn vormgegeven door Bril, in opdracht van de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. Allebei werden ze in Duitsland al veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor eenzelfde type drugshandel.

De komende maanden staan ze verschillende keren terecht voor het aansturen van verschillende moordaanslagen in Twente en Gronau. Simo zou die aangestuurd hebben vanuit de Duitse cel. Het strafproces over de aanslagen is in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam.

Twee werknemers van Bril werden vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel. Eén van hen, bijgenaamd Kameel, is inmiddels op vrije voeten in afwachting van zijn hoger beroep. De ander, ChicoLab, zit nog vast. De rechtbank achtte hen schuldig aan grootschalige drugshandel en witwassen.

In inpakhuizen van de groepering in Emmen en Roermond werd zo'n honderd kilo aan drugs gevonden. De twee werknemers waren verantwoordelijk voor de online verkoop vanuit Enschede en het omzetten van de bitcoins in cash.

Nazi

De verkoop gebeurde op het Darkweb, een minder toegankelijk deel van internet. Onder namen als InsaneCocaine en Instadrug werd xtc, speed, cocaïne en heroïne verkocht. Opvallend is dat veel van hun pillen een SS-logo hadden. Een andere bijnaam van Bril is volgens justitie 'Nazi'.

Waar het verdiende geld precies gebleven is, is nog onderwerp van onderzoek. Een deel van het geld lijkt te zijn gebruikt bij het Duitse strafproces tegen Bril. Uit appjes die in de groep werden gestuurd, blijkt dat er 'een buffer moest komen om zijn advocaat te betalen'.

Financieel onderzoek

Ook de veronderstelde grote baas, Simo D., heeft het nodige drugsgeld opgestreken. Uit justitiële stukken blijkt dat hij het drugsgeld onder meer witwaste met een autoverhuurbedrijf en aankoop van panden in de Enschedese binnenstad.

Advocaten van 'werknemers' Kameel en Chicolab willen graag meer uitleg over het financiële onderzoek van de recherche. Zo zouden ze graag de dienstdoende rechercheur bevragen en meer informatie willen over de wisselkoersen van bitcoins in die tijd.