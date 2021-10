Enschede krijgt eigen regenboogpad op internationale Coming-Out-Dag

Het regenboogpad in Enschede, maandag wordt het in gebruik genomen (Foto: NewsUnited/Dennis Bakkker)

Zwolle en Almelo hebben er al een paar jaar eentje, maar vanaf vandaag ligt er ook een in Enschede: een regenboogpad. De officiële onthulling is volgende week maandag tijdens internationale Coming-Out-Dag, maar vandaag werd het pad al aangelegd. Op een groot aantal locaties in de stad, waaronder het Stadhuis, wordt die dag de regenboogvlag gehesen.

De gemeente Enschede vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal veilig moet kunnen voelen. Op het werk, school, op straat, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. Tijdens de regenboogdagen wordt dit onder de aandacht gebracht. Er zijn diverse activiteiten waarmee wordt benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Van 5 tot en met 11 oktober staat Enschede in het teken van de Regenboogdagen. Dit jaar met het thema: ‘Twente houdt van jou’.

Regenboogvlag

“Als college van Enschede werken we aan een inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn", zegt wethouder Arjan Kampman. "Je hebt het recht om te zijn wie je bent en je veilig te voelen, ongeacht gender, geloof, seksuele oriëntatie of identiteit." In Enschede wordt dat onderstreept met het laten zien van de regenboogvlag en de vele activiteiten tijdens de Regenboogdagen. "

"Extra bijzonder dit keer is dat we het eerste regenboogpad in Enschede officieel in gebruik nemen. Daarmee is diversiteit en inclusiviteit in de stad het hele jaar door zichtbaar voor iedereen.”

Diverse activiteiten

Tijdens de Regenboogdagen worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Zo kun een historische of roze stadswandeling gemaakt worden onder leiding van een bevlogen LHBTI+ gids. En er zijn workshops en bijeenkomsten.