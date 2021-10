'Superspons' onder Stationsplein in Zwolle in strijd tegen opwarming aarde

Jesse, Jade en Sem van de Parkschool waren erbij vanmorgen. En het maakte indruk. "Het kwam uit een hele grote vrachtwagen waar echt heel veel water in zat. Dat was om te kijken of de superspons werkt", legt Jesse uit. "Het was heel leuk, vooral toen al het water eruit kwam."

Tegen opwarming

"We hebben de kinderen kennis laten maken met de megaspons die we hier gerealiseerd hebben op het Stationsplein. In het kader van klimaatveranderingen hebben we hier ook heel veel groen gerealiseerd", legt Mark Heideveld, lid van het klimaatteam Zwolle uit. Dat alles om te voorkomen dat het stationsplein te snel opwarmt.

Door het systeem kunnen extreem zware buien worden opgevangen zonder dat er een druppel water in het riool terechtkomt. "Wij zijn in staat om een bui, waarbij zo'n negentig millimeter in een uur valt, hier op te vangen", legt Heideveld uit. "Dat komt misschien eens in de 250 jaar voor, zo'n enorme bui. Maar ook lichtere buien kunnen natuurlijk uitstekend opgevangen worden."

Plantjes besproeien

"Er is hier een heel slim systeem gebouwd", zegt Heideveld trots. Want ook het water dat op het dak van het stationsgebouw valt, kan worden opgevangen. Dat gebeurt met een speciaal krattensysteem. "Als dat vol zit, loopt het over naar een heel groot krattenveld hier onder het het stationsplein. Twaalfhonderd kratten, 650 kuub en we kunnen dat water ook gebruiken voor het besproeien van de plantjes op het plein."

Daardoor hebben die planten als het in de zomer heel droog is toch nog water. "Het is een heel slim systeem en het is nog veel mooier. De plantvakken die we hier aangelegd hebben, kunnen in principe dertig dagen zonder water. Zoveel buffering zit er in die plantvakken."

Vrijdag staat er op het Stationsplein in Zwolle een groot reuzenrad van zeker twintig meter hoog. Dan wordt de superspons officieel in gebruik genomen.