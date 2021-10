Ine (66) uit Tilligte kreeg nieuwe donorlongen: "Ik heb een tweede leven"

Ze valt even stil en kijkt recht vooruit. "Ik heb een lot uit de loterij gehad." Het emotioneert Ine Pross nog zichtbaar als ze terugdenkt aan de tijd dat ze een longtransplantatie kreeg.

Pross kampte met een bloedziekte, Alpha-1, waardoor haar eigen longen niet meer functioneerden. "De laatste vier maanden kon ik helemaal niets meer. Ik lag de hele dag op bed en ik zat non-stop aan de zuurstof. Alle inspanningen kostten mij moeite. Het was echt verschrikkelijk."

Kantje boord

Daags voor Kerst 2007 kreeg Pross twee nieuwe longen. "De dokter die de operatie heeft uitgevoerd, zei dat het niet veel langer had moeten duren", vertelt Pross. Vervolgens geëmotioneerd: "Ik heb echt net op tijd nieuwe longen gekregen. Als het een half jaar later geweest, was ik er niet meer geweest."

'Een engeltje op m'n schouder' of 'een lot uit de loterij': Pross zoekt naar superlatieven om te benadrukken hoeveel geluk ze heeft gehad. "Het is ook lang niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die opgeroepen worden voor nieuwe longen. Dan liggen ze op de OK, maar dan worden de longen niet goedgekeurd. Dat gebeurt best vaak. Ik ben één keer opgeroepen en gelijk was het goed."

Ine Pross wandelt nu dagelijks tien kilometer (Foto: RTV Oost/Marcus Ganzevles)

'Word donor'

Dankzij het nieuw paar longen kan Pross vrijwel alles weer doen. Complicaties na de operatie heeft ze vrijwel niet gehad. "Ik wandel nu tien kilometer per dag", vertelt ze trots. "Ik ben 24 december 2007 getransplanteerd, net voor Kerstmis. Dat is voor ons als gezin een heel bijzondere dag."

Dat steeds meer mensen hun keuze voor orgaandonatie vastleggen, noemt Pross 'van levensbelang'. "Het is echt heel belangrijk. Vul het formulier in en word donor. Het redt mensenlevens. Ik heb een tweede leven gekregen en dat gun ik heel veel mensen."