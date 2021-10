Twentse Godfather Simo D. dreigt baby in brand te steken

Het dreigement is saillant, omdat Simo ervan verdacht wordt dat hij opdracht heeft gegeven om een Enschedese kapper in brand te zetten. Die zou seks hebben gehad met zijn vrouw. Uitvoerders hebben vervolgens een verkeerde persoon in brand gestoken. Het is maar één van de moordaanslagen waartoe Simo opdracht zou hebben gegeven. Deze nieuwe aangifte tekent wederom zijn licht opvliegende karakter.

Hieronder tekenen we het verhaal van de moeder van het baby'tje op, aan de hand van gegevens uit het vertrouwelijke dossier Nauru. Zo heet het politieonderzoek naar de verschillende moordaanslagen waar Simo van wordt verdacht. De naam van de moeder is door RTV Oost aangepast, maar bij de redactie bekend. Haar advocaat, Anno Huisman, bevestigt de aangifte. Hij wil verder geen commentaar geven op de zaak.

Dreigend bericht

Na een dag vol storm en regen loopt de Enschedese Ellen middenin de nacht slaapdronken naar de koelkast. Haar baby heeft honger en ze wil een fles opwarmen. Het is 4 januari 2018. Vanuit haar appartement boven een kledingzaak, heeft ze zicht op een winkelstraat in het hartje van de binnenstad. Uit het duister verschijnt er een man beneden op straat. Hij kijkt omhoog, staart haar recht aan en maakt met zijn hand een snijdende beweging langs zijn keel. Daarna verdwijnt hij in de nacht.

Ellen schrikt en pakt haar telefoon. Daarop staat een melding van een ongeopend bericht. Als ze het icoontje aantikt, verschijnt een dreigende tekst op het beeldscherm. 'Als je niet snel doet wat ik wil, gaat je baby in de fik'.

Meer dreiging

Vijf dagen later bezoeken twee mannen haar werkadres. Ze vragen naar Ellen, maar die is er op dat moment niet. Later op de dag komen ze terug. Ze zeggen: "Als je niet snel met het geld over de brug komt, dan vermoorden we je. Ben je doof? Pas maar goed op."

Dezelfde dag worden ook Ellen's schoonouders bezocht door twee kerels. Daar wordt eveneens dreigend gesproken: "Vanavond of vannacht wordt er hier en bij Ellen vuurwerk afgestoken."

Simo

Ellen weet waar de dreiging vandaan komt. Het gaat om Simo D., een veroordeelde drugscrimineel, die vastzit in een Duitse cel. Met binnengesmokkelde mobieltjes houdt hij contact met familie en vrienden, maar ook met zijn 'soldaten' die opdrachten uitvoeren.

Want ook al zit Simo gedetineerd, de zaken gaan door. Zo zegt het OM dat in zijn opdracht wereldwijd drugs worden bezorgd in postpakketten. Met eventuele vijanden dient afgerekend te worden, zo stelt de openbaar aanklager in een strafzaak tegen hem. Het OM verdenkt hem van het aansturen van verschillende moordaanslagen in Twente en Gronau.

Contante aanbetaling

Ellen en haar toenmalige partner hebben ter goeder trouw zaken gedaan met Simo's vrouw. 'Ze zag er uit als een keurige zakenvrouw', zo staat te lezen in het politierapport. 'We hadden geen idee wie Simo was'. De vrouw doet een bod op een pand van Ellen's partner. Die stemt vervolgens in met de verkoop en krijgt een aanbetaling van 40.000 euro, cash.

Ellen en haar partner vinden dat vreemd. Ze vragen om meer informatie van de boekhouder. Echter, Simo's vrouw handelt traag en komt niet met de jaarcijfers over de brug. De afspraak bij de notaris voor overdracht van het gebouw is al wel gepland.

Witwassen

Ondertussen doet justitie onderzoek naar de handel en wandel van Simo, maar ook diens broer. Samen hebben ze een autoverhuurbedrijf, waar Simo volgens de recherche zijn drugsgeld mee witwast. De aankoop van het pand van Ellen's partner lijkt ook met crimineel geld gefinancierd. De verkopers hadden dat niet in de gaten.

Als de FIOD een inval doet in het bedrijfspand van Ellen's partner, wordt de 40.000 aan contanten gevonden en in beslag genomen. Simo is woest, hij wil zijn geld terug. Koste wat kost. Als hij met Ellen belt, begint ze over de gruwelijke teksten per sms. "Daar zit jij achter Simo, toch?" Maar vanuit zijn cel ontkent de drugscrimineel achter de bedreigingen te zitten.

Get it done

Twee maanden later, maart 2018, wordt de telefoon van Simo's broer in beslag genomen door de politie. Het autoverhuurbedrijf van hem en Simo is een half jaar eerder beschoten. Waarschijnlijk door criminele tegenstanders van Simo, om de politie te wijzen op mogelijke misstanden bij het bedrijf.

Het autoverhuurbedrijf van Simo en zijn broer werd beschoten (Foto: News United - Dennis Bakker)

Op de in beslag genomen telefoon worden gesprekken gevonden met contactpersoon 'GET IT DONE'. Bij de recherche is inmiddels bekend dat het telefoonnummer aan Simo gekoppeld kan worden. Tussen de tekstberichten van Simo en zijn broer zitten gesprekken over Ellen. Zo schrijft Simo dat 'er jongens in haar bedrijf waren, om haar kapot te maken'. Later schrijft hij: 'Anders stuur ik ze weer naar haar toe. Ze weet dat we komen om haar kapot te maken'.

Vermoorde onschuld

Ondertussen is Ellen ongelooflijk bang geworden. Ze doet aangifte van bedreiging door Simo. De politie is op dat moment al druk bezig met een onderzoek naar de drugscrimineel. Op 11 september 2018 schuift de regionale recherche aan bij een verhoor van Simo in de Justizvollzugsanstalt Dusseldorf. Daar zit hij vast voor drugshandel.

Samen met de Kriminaloberkommissar wordt de crimineel doorgezaagd over zijn vermeende rol bij de aanslagen in Twente en Gronau. Hij speelt de vermoorde onschuld en zegt alle betrokkenen niet te kennen.

Ook de bedreigingen aan het adres van Ellen worden besproken in het verhoor. Hij erkent haar te kennen via zijn vrouw en in dezelfde sportschool te hebben getraind als Ellen's partner. Met de bedreigingen ontkent hij iets te maken te hebben. "Ik heb Ellen niet bedreigd, geen sms gestuurd en niets bij die schoonouders of winkel gedaan." Als hem wordt gevraagd naar de man die de 'keelbeweging' zou hebben gemaakt zegt hij: "Ik weet niet wat dat met mij van doen heeft."

Nieuwe aangifte

Onlangs heeft Ellen opnieuw aangifte gedaan tegen Simo, nadat hij haar belde vanuit de gevangenis. Of de bedreigingen onderdeel gaan uitmaken van de toch al omvangrijke strafzaak, is nog niet duidelijk. Simo moet zich komend voorjaar, samen met een vermeende rechterhand, voor de trits aan moordaanslagen verantwoorden in de extra beveiligde rechtbank De Bunker.