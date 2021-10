Directrice thuiszorgbureau ontving voor faillissement halve ton coronasteun en is nu spoorloos

De directrice van thuiszorgorganisatie Serop in Almelo is al enige tijd spoorloos. (Foto: RTV Oost / Marc Willighagen)

De directrice van het failliet verklaarde thuiszorgbureau Serop in Almelo is spoorloos. Omdat er aanwijzingen zijn dat ze in het buitenland verblijft, is er inmiddels op verzoek van de curator een opsporingsbevel uitgevaardigd. In de aanloop naar het faillissement en haar vertrek uit Nederland blijkt de zorgonderneemster ruim een halve ton aan coronasteun te hebben ontvangen.

Deze subsidie is bedoeld voor personeel, maar omdat de directrice al geen medewerkers meer in dienst had op het moment dat ze de steun aanvroeg, maakt de curator hiervan melding bij justitie.

Multicultureel

De directrice runde aanvankelijk samen met haar echtgenoot het begin 2015 opgerichte thuiszorgbureau Serop, een Vennootschap Onder Firma. Deze VOF richtte zich vooral op cliënten met een Armeense achtergrond.

Daarbij fungeerde de echtgenoot als chauffeur, waarbij hij met cliënten heen en weer pendelde tussen hun woonadres en de dagbesteding. De vrouw ging er tegenover derden prat op dat ze een zorgachtergrond zou hebben, maar curator Freerk Bleker, die het faillissement onderzoekt, heeft dit nergens bevestigd kunnen krijgen.

Exorbitante winsten

De commerciële zorgaanbieder boekte de eerste jaren exorbitante winsten: soms vijftig tot zestig procent per jaar. "De winstcijfers waren inderdaad fors ten opzichte van de omzet", aldus curator Bleker, die daarbij wel de kanttekening maakt dat het om een VOF ging. "In dat geval ontvangen de vennoten geen salaris, maar leven zij van de winst. Dat is een ander model dan bij een BV."

De vrouw ging begin vorig jaar op eigen benen verder. Serop werd begin januari 2020 opnieuw ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar nu als eenmanszaak, op naam van de Almelose onderneemster. Het bedrijf richtte zich - net als z'n rechtsvoorganger - met name op thuiszorg voor cliënten met een Armeense achtergrond.

Pensioenpremies achtergehouden

Anderhalf jaar later al viel het doek voor Serop. Dit gebeurde nadat het pensioenfonds het faillissement had aangevraagd, omdat er geen pensioenpremies waren afgedragen. Daarbij ging het om zo'n 20.000 euro. De oorzaak van dat bankroet is nog onduidelijk. Mogelijk raakte het bedrijfje in zwaar weer door de persoonlijke problemen, waarin de onderneemster verzeild was geraakt.

Enkele maanden voordat haar bedrijf failliet werd verklaard, had de Almelose al de wijk genomen naar het buitenland. Het is niet bekend of ze uit Nederland is vertrokken vanwege de persoonlijke problemen of als gevolg van de zakelijke perikelen rond haar bedrijfje.

Spoorloos

Duidelijk is wel dat de vrouw al maanden spoorloos is. De curator heeft slechts een enkele keer per telefoon en via e-mail contact met haar gehad.

Haar echtgenoot heeft intussen met behulp van een tolk tegenover de curator wel het een en ander verklaard.

Er zijn aanwijzingen dat de vrouw in het buitenland verblijft: mogelijk in het oosten van Duitsland of Denemarken. Op verzoek van de curator heeft de rechtbank een opsporingsbevel doen uitgaan. Dat houdt in dat de politie internationaal naar haar uitkijkt en ze meteen zal worden aangehouden zodra ze ergens opduikt.

Coronasteun

Uit een inventarisatie van RTV Oost van het landelijk register voor coronasteun blijkt dat Serop in totaal 53.661 euro aan noodsteun vanuit het rijk heeft ontvangen, verdeeld over vier aanvraagperioden.

Eerder al meldde RTV Oost dat een aantal omstreden zorgaanbieders - dat om uiteenlopende redenen negatief in het nieuws was gekomen - voor tientallen duizenden euro's aan noodsteun heeft ontvangen. Daarbij gaat het om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat juist zorgbureaus, die niet van onbesproken gedrag zijn, het lukte om coronasteun in de wacht te slepen is des te opvallender, omdat vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt dat zorgaanbieders voor steun in eerste instantie moeten aankloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.

'Recht op'

Curator Bleker zegt de Almelose zorgdirectrice hierop te hebben aangesproken: "Maar ze mailde terug dat ze de steun heeft aangevraagd en ook heeft ontvangen en er dus wel recht op zal hebben gehad."

Uit onderzoek door de curator blijkt echter dat de onderneemster dit geld waarschijnlijk heeft gebruikt voor privéuitgaven. "Op het moment dat ze de steun aanvroeg, had ze namelijk al geen personeel meer in dienst. Dan kun je je afvragen of er sprake is van valsheid in geschrifte. Of ik aangifte ga doen? Ik ga in ieder geval bij justitie melding maken van mogelijke faillissementsfraude."

Weinig hoop

Vast staat al wel dat er voor de schuldeisers weinig hoop is dat ze ooit nog wat van hun geld zullen zien. De zorgonderneemster heeft een zeven tot acht jaar oude Volkswagen Polo en ook die is vooralsnog spoorloos. Op haar bankrekening staan slechts enkele tientallen euro's.