Koninklijke Horeca Nederland: polsbandje werkt, sluitingstijd niet handhaven

Het werken met polsbandjes om een restaurant of kroeg in te mogen is afgelopen weekend goed verlopen, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN vindt wel dat het "hoe dan ook niet nodig is om zowel de coronapasverplichting als de sluitingstijd te handhaven". Ook de gemeente Zwolle is vooralsnog tevreden over het polsbandje.

KHN noemt het positief dat veel gemeenten en burgemeesters het initiatief voor de polsbandjes omarmen. Zoals dat ook in Zwolle is gebeurd. "Alles wat ervoor zorgt dat horecaondernemers met minder operationele zorgen en belasting te maken krijgen en wat zorgt voor meer begrip bij gasten, is welkom."

Komend weekend kun je opnieuw een polsbandje halen in de gemeente Zwolle. "Daarna gaan we evalueren en kijken of we er mee doorgaan", zegt gemeentewoordvoerder Sam Rademaker. "Maar vooralsnog is alles goed verlopen."

[article:2013070/:Geen QR-code in Zwolse binnenstad, maar een polsbandje als toegangsbewijs]

De brancheorganisatie weet nog niet of de maatregel nadelig is geweest voor de omzet. "We krijgen wel signalen dat in sommige gevallen gasten wegblijven, omdat ze een coronatoegangsbewijs moeten kunnen tonen of omdat ze het te veel gedoe vinden. Of dat groepsreserveringen in (buffet)restaurants worden afgezegd", aldus de zegsvrouw.