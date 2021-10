Wierden heeft volgende zomer - hopelijk - droge voeten door slimme stuwen

Een beetje de badkuip van Wierden, dat gevoel kon je krijgen afgelopen zomers in de wijk Plan-Oost. Bij elke hevige bui stonden de straten in de wijk blank, omdat de waterafvoer via de beek de Wendel het niet meer aan kon. Maar daar komt verandering in: er worden wadi's in de wijk geplaatst en deze maand begint de aanleg van zogenoemde 'slimme stuwen'.

Projectleider Henk Lansink van het waterschap Vechtstromen is er enthousiast over. "We hebben lang nagedacht over hoe we dit probleem konden oplossen, maar we denken dat dit moet werken." Bij wateropvanggebied van de Wierdense Aa legt hij uit welk probleem is ontstaan door klimaatverandering.

Straten blank

Tien jaar geleden werd de beek de Wendel aangelegd om het water uit de stad Almelo af te voeren. De Wierdense Aa, die destijds is aangesloten op de Wendel, kan daar het water onder vrijverval op lozen.

Maar de afgelopen jaren bleek er is iets mis te gaan bij heftige regenbuien. Het waterpeil van de Wendel stijgt zo snel dat een omgekeerde situatie ontstaat waarbij water uit de Wendel via de Wierdense Aa in het riool van de wijk loopt. Daardoor kan daar het regenwater niet weg en blijven de straten in Wierden Oost langer blank staan.

Wijkbewoner Martin Stek weet het nog goed. "Vorig jaar juni bij die heftige bui stond het water bijna bij ons binnen. Dan is het echt wel even schrikken." Hij is positief over de aanpak van gemeente en waterschap. "Wij mochten als bewoners ook echt mee praten."

Regenpijp inkorten

Ook vraagt de gemeente inwoners om een stuk van de regenpijp af te zagen, aldus Huub Vrijkorte van de gemeente Wierden. "Zodat het water niet rechtstreeks het riool in loopt, maar opgevangen wordt in tuinen."

De wadi's in de wijk zorgen voor het ontlasten van het riool. Maar een duurzame oplossing moeten straks de slimme stuwen bieden, die deels gefinancierd worden door de extra miljoenen die het Rijk doorsluist naar Twente voor de klimaataanpak. "We plaatsen tussen de Wierdense Aa en de Wendel een betonnen stuwbak met daarin een stalen klep voor de waterpeilsturing. Deze klep zorgt voor een vast waterpeil in de Wierdense Aa. Stijgt het water van de Wendel boven het niveau van de Wierdense Aa, dan gaat de stalen klep mee omhoog zodat het water uit de Wendel niet richting de wijk kan stromen."

Noodsituaties

Doordat de klep alles afsluit, kan het water van de Wierdense Aa echter niet vrij afstromen richting de Wendel. Om het water wel te kunnen afvoeren, wordt in de Wierdense Aa bij Zuidbroek ook een slimme stuw geplaatst die communiceert met de stuw bij de Wendel.

Normaal 'slaapt' deze stuw maar deze kan in noodsituaties omlaag gaan, zodat bij een te hoog waterpeil het water richting het gemaal in Wierden kan. Het gemaal pompt het water dan richting de Regge, maar dat alleen in uitzonderlijke situaties.

"Nu pompt het gemaal veel vaker water weg uit Wierden, wat het dorp bijna een polder maakt", aldus Lansink. "En dat wil je niet. Daarbij kost het veel energie om water weg te pompen dat is geen duurzame oplossing."

De slimme stuwen moeten begin volgend jaar helemaal in werking zijn, zodat de inwoners van Wierden volgend jaar droge voeten houden.